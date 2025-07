XXVIII Sagra della Salsiccia di Santa Ninfa: Tradizione, Qualità e Gusto in Festa

Il 9 e 10 agosto, due giorni di sapori autentici, cultura e musica nel cuore della Valle del Belìce

SANTA NINFA (TP) – La salsiccia non è solo un alimento: a Santa Ninfa è identità, tradizione e orgoglio. E lo sarà più che mai durante la XXVIII edizione della Sagra della Salsiccia, in programma sabato 9 e domenica 10 agosto, tra viale Pio La Torre e viale Piersanti Mattarella, nel centro del paese.

Quest’anno la parola d’ordine è qualità certificata: in ogni stand di degustazione saranno esposti i dati di tracciabilità, dal lotto di provenienza dei suini alla macellazione, a garanzia della massima trasparenza per i consumatori. «Vogliamo raccontare cosa c’è dietro la nostra salsiccia: non solo gusto, ma filiera, lavoro e passione», spiega il sindaco Carlo Ferreri, che auspica anche la rinascita del Consorzio di tutela per valorizzare e promuovere il prodotto a livello commerciale.

Oltre 40 attività locali animeranno l’evento, proponendo versioni tradizionali e creative della regina della tavola santaninfese: arancine con salsiccia, busiate e persino piatti tipici venezuelani come arepas ed empanadas, grazie al contributo delle famiglie rientrate dal Venezuela che vogliono fondere le radici con le esperienze del mondo.

Ma la sagra non è solo cibo: musica dal vivo fino a tarda notte, dolci della tradizione, ricotta calda, carne alla brace, e stands gluten free per accogliere tutti senza barriere. I musei cittadini – il Museo Nino Cordio e quello dell’Emigrazione – saranno aperti gratuitamente per l’intero weekend.

Comodità garantita anche per chi arriva da fuori: un mega parcheggio gratuito è stato allestito all’ingresso del paese, nell’area artigianale, con servizio navetta continuo per raggiungere la festa in totale relax.

La sagra si concluderà domenica sera con un grande spettacolo pirotecnico, suggello luminoso di un evento che unisce gusto, cultura e senso di comunità.

Santa Ninfa vi aspetta con la sua salsiccia, simbolo di un territorio che sa ancora raccontarsi con autenticità e sapore.

