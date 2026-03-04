Visita del candidato sindaco Daniele Mangiaracina presso l’Oasi di Torretta Granitola
Il candidato sindaco Daniele Mangiaracina ha visitato l’Oasi di Torretta Granitola, centro terapeutico e
socio-sanitario dedicato alla riabilitazione di persone diversamente abili, situato in un contesto ambientale
di particolare pregio, nelle immediate vicinanze del Parco Archeologico di Selinunte e delle Cave di Cusa.
Nel corso della visita, Mangiaracina ha incontrato i ragazzi impegnati nei percorsi riabilitativi e gli operatori
che quotidianamente svolgono la propria attività con professionalità, competenza e profondo senso di
responsabilità sociale.
«L’Oasi di Torretta Granitola rappresenta una realtà di alto valore umano e sanitario per il nostro territorio.
La qualità dei servizi erogati e la dedizione degli operatori costituiscono un esempio concreto di buona
sanità e di autentica inclusione sociale», ha dichiarato Mangiaracina.
La collocazione strategica della struttura, a ridosso della borgata marinara di Torretta Granitola e di uno
dei più rilevanti poli archeologici del Mediterraneo, offre ulteriori prospettive di sviluppo integrato. In tale
contesto, il centro può configurarsi non solo come presidio socio-sanitario di eccellenza, ma anche come
elemento qualificante di un progetto più ampio di valorizzazione territoriale, fondato su turismo accessibile,
cultura e sostenibilità.
«È necessario promuovere una visione sinergica che metta in rete strutture socio-sanitarie, patrimonio
culturale e vocazione turistica, affinché realtà come l’Oasi possano contribuire in modo significativo alla
crescita sociale ed economica della comunità», ha aggiunto Mangiaracina.
L’impegno programmatico è volto a sostenere e rafforzare queste esperienze, favorendo collaborazione
istituzionale, investimenti mirati e politiche inclusive capaci di generare opportunità e sviluppo nel rispetto
della dignità della persona.
Daniele Mangiaracina
Candidato Sindaco