Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Visita del candidato sindaco Daniele Mangiaracina presso l’Oasi di Torretta Granitola

Mar 4, 2026

Il candidato sindaco Daniele Mangiaracina ha visitato l’Oasi di Torretta Granitola, centro terapeutico e

socio-sanitario dedicato alla riabilitazione di persone diversamente abili, situato in un contesto ambientale

di particolare pregio, nelle immediate vicinanze del Parco Archeologico di Selinunte e delle Cave di Cusa.

Nel corso della visita, Mangiaracina ha incontrato i ragazzi impegnati nei percorsi riabilitativi e gli operatori

che quotidianamente svolgono la propria attività con professionalità, competenza e profondo senso di

responsabilità sociale.

«L’Oasi di Torretta Granitola rappresenta una realtà di alto valore umano e sanitario per il nostro territorio.

La qualità dei servizi erogati e la dedizione degli operatori costituiscono un esempio concreto di buona

sanità e di autentica inclusione sociale», ha dichiarato Mangiaracina.

La collocazione strategica della struttura, a ridosso della borgata marinara di Torretta Granitola e di uno

dei più rilevanti poli archeologici del Mediterraneo, offre ulteriori prospettive di sviluppo integrato. In tale

contesto, il centro può configurarsi non solo come presidio socio-sanitario di eccellenza, ma anche come

elemento qualificante di un progetto più ampio di valorizzazione territoriale, fondato su turismo accessibile,

cultura e sostenibilità.

«È necessario promuovere una visione sinergica che metta in rete strutture socio-sanitarie, patrimonio

culturale e vocazione turistica, affinché realtà come l’Oasi possano contribuire in modo significativo alla

crescita sociale ed economica della comunità», ha aggiunto Mangiaracina.

L’impegno programmatico è volto a sostenere e rafforzare queste esperienze, favorendo collaborazione

istituzionale, investimenti mirati e politiche inclusive capaci di generare opportunità e sviluppo nel rispetto

della dignità della persona.

Daniele Mangiaracina

Candidato Sindaco

Redazione Redazione

