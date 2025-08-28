“Verso le amministrative 2026: Campobello Nuova traccia la sua strada”. Intervista a Mauro Stallone

Campobello di Mazara verso le elezioni 2026: intervista a Mauro Stallone, Segretario di “Campobello Nuova”

Campobello di Mazara si prepara alle elezioni amministrative della primavera 2026. Tra schieramenti politici e liste civiche cresce il fermento per costruire proposte condivise e vincenti. Vista la legge elettorale attuale, un candidato sindaco può presentare solo 16 consiglieri collegati; il sindaco vincente elegge 10 consiglieri, lasciando “briciole” al secondo classificato, mentre il terzo polo rimane senza rappresentanza, come accaduto nel 2020.

Per capire meglio il panorama politico locale, abbiamo intervistato il Segretario Comunale di Campobello Nuova, Dott. Mauro Stallone, laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, Master in Energie Alternative ed Europrogettista.

Chi è Campobello Nuova?

Campobello Nuova è un movimento civico nato negli anni ’80 all’interno del Comune di Campobello di Mazara. Da sempre impegnato per lo sviluppo del territorio, ha collaborato con partiti politici nazionali per garantire che le proposte locali trovassero attuazione a livello istituzionale.

Campobello Nuova ha mai eletto consiglieri comunali?

Sì, negli anni ’90 e nei primi anni 2000. In un periodo di grande splendore, il movimento ha eletto più di cinque consiglieri in una sola tornata elettorale, indicando anche il candidato sindaco vincente di allora.

Qual è stato il cavallo di battaglia del movimento e quali obiettivi sono stati raggiunti?

Il nostro successo è derivato da programmi credibili e persone competenti, che hanno mantenuto le promesse fatte ai cittadini. “Campobello Nuova” ha sempre puntato allo sviluppo delle frazioni di Tre Fontane e Torretta Granitola, oltre al Comune stesso. Tra le opere realizzate ricordiamo:

Collegamento e illuminazione delle strade provinciali Tre Fontane–Torretta Granitola;

Costruzione di nuove case popolari in contrada Erbe Bianche;

Acquisto della ex Caserma della Guardia di Finanza di Tre Fontane, destinata a sede municipale;

Completamento della Villa Comunale e riqualificazione di Piazza Favoroso;

Recupero della Tonnara di Torretta Granitola e istituzione del Museo Comunale;

Ristrutturazione delle case popolari di Piazza Nino Buffa;

Realizzazione della via d’ingresso delle Cave di Cusa e relativa illuminazione artistica.

Tutti risultati documentati da delibere e mozioni.

Oggi, quali obiettivi si pone Campobello Nuova e chi la guida?

Cinque anni fa, dopo le elezioni del 2020, abbiamo deciso di rifondare il movimento, coinvolgendo giovani, imprenditori ed ex amministratori. Abbiamo curato il contatto con i cittadini, raccogliendo oltre 2500 segnalazioni tramite una mail dedicata, e intervenendo su questioni come la pulizia della spiaggia di Tre Fontane e la vendita della ex Caserma della Guardia di Finanza.

Oggi a guidare il movimento ci sono:

Segretario: Mauro Stallone

Vice Segretario: Valerio Tamburello

Vice Segretario Vicario: Francesco Caro

Componenti del direttivo: Maria Rita Passanante, Marika Misciasci e Rosario Luppino

Quali rapporti avete con l’attuale amministrazione comunale?

Siamo completamente distanti dall’attuale amministrazione. Abbiamo visioni divergenti e valutiamo ogni atto singolarmente. Riconosciamo eventuali azioni positive, ma non possono cancellare un decennio fallimentare. Eventi come la vendita della ex Caserma hanno lasciato ferite profonde e rendono impossibile qualsiasi dialogo con gli uscenti.

Avete già un programma per le elezioni 2026?

Sì. Il nostro progetto si basa sulla valorizzazione delle risorse già presenti sul territorio. Tra gli obiettivi principali:

Riorganizzazione del Parco Archeologico Cave di Cusa, valorizzando la partnership al 50% con Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria;

Pulizia e tutela costiera di Tre Fontane, con servizi primari attivi più a lungo e trasformazione in “paese albero”;

Ottimizzazione della Tonnara di Torretta Granitola in collaborazione con il CNR;

Recupero e rilancio del porto turistico;

Creazione di una rete museale comunale in linea con i musei nazionali, valorizzando i tesori sparsi sul territorio.

Chi guiderà queste iniziative all’interno del Comune? Avete già individuato un candidato sindaco?

Il movimento distingue chiaramente tra direttivo e candidati al consiglio comunale: il direttivo formula progetti e strategie, i candidati si occuperanno dell’operato amministrativo. Per guidare la nuova amministrazione, abbiamo siglato un’alleanza politico-programmatica con il Partito dei Futuristi del Presidente On. Nicola Cristaldi, condividendo programma e proposta per il candidato sindaco.

Grazie al Dott. Mauro Stallone per la disponibilità e l’intervista. Al prossimo appuntamento con le novità elettorali di Campobello di Mazara.

