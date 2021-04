MAXI FRODE ALL’IVA NEL COMMERCIO DEI PRODOTTI PETROLIFERI FATTURE FALSE PER 113 MILIONI DI EURO

Nei confronti dei 10 soggetti indagati si procede per i reati di emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali dei redditi e dell’IVA, presentazione di dichiarazioni fiscali infedeli, omesso versamento dell’IVA Dovuta, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e occultamento di scritture contabili finalizzato ad impedire la ricostruzione della movimentazione dei prodotti petroliferi commercializzati.

Le concomitanti verifiche fiscali eseguite dai finanzieri sandonatesi, basate sulle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria dirette dalla Procura della Repubblica di Venezia, hanno consentito di portare alla luce basi imponibili IRES e IRAP sottratte a tassazione per oltre 23 milioni di euro, tassare proventi illeciti per circa 25 milioni di euro, quantificare l’I.V.A. evasa e non versata in oltre 20 milioni di euro e fatture per operazioni inesistenti emesse, ricevute ed utilizzate in oltre 113 milioni di euro.