Sabato 27 dicembre, alle ore 21:00, il Teatro Olimpia di Campobello di Mazara ospiterà lo spettacolo Dialoghi tra il Gran Me e il Piccolo Me.

Teatro Studio Mazarine: in scena “Dialoghi tra il Gran Me e il Piccolo Me”

Il Teatro Studio Mazarine prosegue con coerenza e profondità il suo percorso di esplorazione dell’universo pirandelliano, proponendo questa volta uno spettacolo tratto dalle novelle di Luigi Pirandello: Dialoghi tra il Gran Me e il Piccolo Me. Un lavoro intenso e raffinato, che mette al centro il conflitto interiore dell’essere umano, portandolo in scena con equilibrio tra riflessione e leggerezza.

Lo spettacolo, produzione del Teatro Stabile di Catania, è diretto e interpretato da Bruno Prestigio e Michele Carvello, due attori di grande esperienza, entrambi formatisi all’Accademia d’Arte Drammatica dell’Istituto del Dramma Antico di Siracusa. Il loro lungo percorso professionale si riflette in una recitazione misurata, mai didascalica, capace di rendere accessibili e vivi temi complessi come il dissidio interiore, la frattura tra ciò che siamo e ciò che pensiamo di essere, il dialogo costante – e spesso lacerante – con noi stessi.

La drammaturgia si sviluppa attraverso quattro stagioni simboliche – primavera, estate, autunno e inverno – che diventano metafora dei diversi momenti dell’esistenza. In ciascuna fase, i personaggi si confrontano con scelte, dubbi e contraddizioni, dando voce a quel continuo “parlare con i propri pensieri” che Pirandello ha saputo descrivere come pochi altri. Il bivio, l’incertezza, il confronto tra il “Gran Me” e il “Piccolo Me” diventano così elementi universali, capaci di risuonare profondamente nello spettatore.

Nonostante la matrice pirandelliana, spesso associata a toni cupi e introspettivi, lo spettacolo riesce a mantenere una leggerezza interpretativa che rende la visione coinvolgente e dinamica. Merito della forte intesa scenica tra Prestigio e Carvello, che alternano introspezione, ironia e ritmo, senza mai perdere intensità emotiva.

Il valore artistico del lavoro è stato riconosciuto anche a livello nazionale: Dialoghi tra il Gran Me e il Piccolo Me ha infatti ricevuto il Premio Catania Off Fringe Festival e il Premio Mario Pupella, confermandosi come una delle proposte teatrali più interessanti del panorama contemporaneo.

L’appuntamento è fissato per sabato 27 dicembre alle ore 20:30, presso il Teatro Olimpia di Campobello di Mazara. Un’occasione preziosa per gli amanti del teatro di qualità e per chi desidera immergersi, attraverso la scena, nelle profonde e sempre attuali contraddizioni dell’animo umano.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati