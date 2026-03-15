Una lettera aperta alla città dal nostro lettore Giovanni Stallone

Riceviamo e pubblichiamo.

Trasformismo amministrativo a Campobello

Tra elezioni comunali e alleanze politiche: riflessioni su un fenomeno sempre più diffuso

Tra circa due mesi assisteremo nel nostro piccolo paesello di Campobello alle elezioni comunali. Battaglie politiche già si intravedono tra i vari schieramenti per chi dovrà governare questo angolo della Sicilia sud occidentale.

Tra queste battaglie, manca, almeno per adesso in cui sto scrivendo e per chi vorrà leggere queste poche righe, la battaglia contro il più sfrenato trasformismo che, da elemento possibile, è diventato prassi consolidata.

I vari schieramenti civici, e non, che hanno già espresso i loro candidati sindaci si rifanno chiaramente ai partiti di governo regionali e nazionali. Si cercano sponde regionali governative affinché i mali del paesello possano essere superati, per avallarsi una vera o presunta ieraticità tale da presentarsi come gli unici che saranno in grado di governare per il prossimo lustro le sorti del nostro territorio.

È così importante, vitale, cercare queste alleanze con i partiti regionali al governo ? E poi, non vi sembra così strano che gli attuali tre candidati sindaci e i relativi schieramenti siano tutti di centro-destra?

Su questo chiamiamo in causa il trasformismo.

Il trasformismo non ha una visione politica stabilita, intesa come una chiara posizione politica, con delle ideologie definite, ma di queste ultime è la perfetta antitesi.

Su questo la Sicilia, credo, possa vantare il primo premio assoluto a livello europeo.

Se avessimo avuto al governo regionale e nazionale delle coalizioni di centro-sinistra, assisteremmo a vari schieramenti civici, e non, di chiara matrice governativa di centro-sinistra. Ma siccome attualmente i partiti al governo sono di centro-destra tutti si richiamano ai valori di questi (quali siano questi valori non è dato saperlo).

In ultima istanza, stiamo assistendo a qualcosa di reale o di verosimile? È affidabile tale modo di fare politica? È vantaggioso essere a disposizione dell’onorevole regionale di maggioranza che, chiaramente, cerca di ottenere dal suo beneplacito alle liste civiche la possibilità di avere un bagaglio di voti per le prossime – sue – candidature?

La mia risposta è no, chiaramente no.

Più che cercare i beneplaciti autorevoli, quasi fossero delle investiture di ascrizione medievale, sarebbe auspicabile anzitutto capire quali siano le problematiche economiche e, soprattutto sociali, per cercare la migliore soluzione affinché si possano apportare modifiche tali da rendere un paesello sperduto in luogo ameno.

È la società, tutta, che dovrebbe guardarsi realmente e migliorare se stessa (a tal riguardo dovremmo chiamare in causa, e in massa, sociologi e psicologi).

Poi mettere in campo esperti dei settori economici per dare un impulso serio, coordinato, tra le varie possibilità: sarebbe programmare verso il futuro, non di domani, ma organizzare una stagione politica duratura, che darà frutti nel lungo termine.

Serve in tutto ciò il richiamo a elementi allogeni? No, per niente.

Giovanni Stallone

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