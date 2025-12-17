Un Natale Magico a Tre Fontane: Foto con Babbo Natale in Piazza Favoroso

Il Comitato di Tre Fontane invita tutte le famiglie a vivere un momento speciale all’insegna della magia del Natale! Domenica 21 dicembre, a partire dalle ore 10, la suggestiva Piazza Favoroso si trasformerà in un luogo incantato dove grandi e piccini potranno immergersi nello spirito delle feste.

I bambini avranno l’opportunità unica di fare una foto con Babbo Natale, immortalando sorrisi e momenti indimenticabili. Ma la giornata non si fermerà qui: ad allietare l’evento ci sarà musica natalizia che farà scaldare il cuore, pandorini, cioccolato e caramelle per deliziare tutti i golosi e rendere l’atmosfera ancora più gioiosa.

Un’occasione perfetta per condividere con la famiglia e gli amici la magia del Natale, tra risate, dolci e melodie festose. Il Comitato di Tre Fontane vi aspetta numerosi per vivere insieme una giornata di festa e allegria.

Non mancate: domenica 21 dicembre, dalle ore 10, Piazza Favoroso vi aspetta per un Natale da ricordare!

