Campobello News

Informazione in un click- Blog di Informazione-

Campobello di Mazara

Un “Lungomare Unico”: La sfida della riqualificazione tra Tre Fontane e Torretta Granitola secondo Francesco Messina

Feb 26, 2026

Riceviamo e pubblichiamo dal nostro lettore Francesco Messina

Un “Lungomare Unico”: La sfida della riqualificazione tra Tre Fontane e Torretta Granitola

Francesco Messina, responsabile delle sedi UniPegaso di Campobello di Mazara e Piazza Armerina nonché figura di riferimento del Centro Studi Universitario Internazionale Luigi Pirandello, promuove attivamente lo sviluppo socio-culturale del territorio.
Messina sostiene la necessità di coniugare la formazione accademica “a km 0” con la valorizzazione del patrimonio naturale locale per frenare l’emigrazione giovanile e creare nuove opportunità professionali legate al turismo sostenibile.
La proposta di riqualificazione del litorale di Tre Fontane e Torretta Granitola si inserisce in un più ampio contesto di rigenerazione urbana e tutela ambientale che coinvolge il Comune di Campobello di Mazara:
Il tratto di costa che separa la sabbia dorata di Tre Fontane dal fascino aspro e storico di Torretta Granitola rappresenta una delle risorse paesaggistiche più importanti della Sicilia occidentale. Tuttavia, per anni, le due frazioni sono state gestite come entità separate. La proposta che emerge è quella di un “Corridoio Verde del Mediterraneo”.
Serve una programmazione capace di intercettare i fondi europei e del PNRR per trasformare il lungomare in un volano economico attivo tutto l’anno.
Riqualificare il litorale non significa solo stendere nuovo asfalto, ma restituire dignità al paesaggio e offrire opportunità ai giovani imprenditori locali. Tre Fontane e Torretta Granitola hanno le potenzialità per competere con le più grandi mete turistiche dell’isola, manca solo il coraggio di una politica capace di guardare oltre l’orizzonte.

 

 

 

 

Di Redazione Redazione

Articoli correlati

Campobello di Mazara

Castelvetrano, morì per infarto dopo la visita in ospedale: la Cassazione conferma la condanna

Feb 26, 2026
Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Fratelli d’Italia Campobello di Mazara: definito il percorso politico in vista delle elezioni amministrative

Feb 26, 2026
Campobello di Mazara

Sanremo sorride anche a Campobello: Arisa nella Top 5, nella sua canzone la firma di Giuseppe Anastasi

Feb 25, 2026

You missed

Sicilia

Aggredisce il compagno di scuola con un martello. La condanna dall’assessore Turano

26 Febbraio 2026 Redazione Redazione
Campobello di Mazara

Castelvetrano, morì per infarto dopo la visita in ospedale: la Cassazione conferma la condanna

26 Febbraio 2026 Redazione Redazione
Sicilia

Sicilia. Il PD si è riunito tavolo del centrosinistra su prossime elezioni amministrative

26 Febbraio 2026 Redazione Redazione
Campobello di Mazara

Un “Lungomare Unico”: La sfida della riqualificazione tra Tre Fontane e Torretta Granitola secondo Francesco Messina

26 Febbraio 2026 Redazione Redazione