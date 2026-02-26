Un “Lungomare Unico”: La sfida della riqualificazione tra Tre Fontane e Torretta Granitola secondo Francesco Messina

Riceviamo e pubblichiamo dal nostro lettore Francesco Messina

Un “Lungomare Unico”: La sfida della riqualificazione tra Tre Fontane e Torretta Granitola

Francesco Messina, responsabile delle sedi UniPegaso di Campobello di Mazara e Piazza Armerina nonché figura di riferimento del Centro Studi Universitario Internazionale Luigi Pirandello, promuove attivamente lo sviluppo socio-culturale del territorio.

Messina sostiene la necessità di coniugare la formazione accademica “a km 0” con la valorizzazione del patrimonio naturale locale per frenare l’emigrazione giovanile e creare nuove opportunità professionali legate al turismo sostenibile.

La proposta di riqualificazione del litorale di Tre Fontane e Torretta Granitola si inserisce in un più ampio contesto di rigenerazione urbana e tutela ambientale che coinvolge il Comune di Campobello di Mazara:

Il tratto di costa che separa la sabbia dorata di Tre Fontane dal fascino aspro e storico di Torretta Granitola rappresenta una delle risorse paesaggistiche più importanti della Sicilia occidentale. Tuttavia, per anni, le due frazioni sono state gestite come entità separate. La proposta che emerge è quella di un “Corridoio Verde del Mediterraneo”.

Serve una programmazione capace di intercettare i fondi europei e del PNRR per trasformare il lungomare in un volano economico attivo tutto l’anno.

Riqualificare il litorale non significa solo stendere nuovo asfalto, ma restituire dignità al paesaggio e offrire opportunità ai giovani imprenditori locali. Tre Fontane e Torretta Granitola hanno le potenzialità per competere con le più grandi mete turistiche dell’isola, manca solo il coraggio di una politica capace di guardare oltre l’orizzonte.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati