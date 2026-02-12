Campobello News

Marsala

“UN DONO PER LA VITA”. L’AVIS MARSALA INCONTRA GLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO

Feb 12, 2026

“UN DONO PER LA VITA”. L’AVIS MARSALA INCONTRA GLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO

Mentre sono in via di completamento le procedure sanitarie per l’avvio dell’operatività nella nuova sede di Largo Padre Elia, l’Avis Marsala continua la sua azione di sensibilizzazione nelle scuole. In questo primo incontro del 2026, protagonisti sono stati gli studenti del Liceo Scientifico P. Ruggieri diretto da Fiorella Florio. L’Istituto ha accolto il presidente Luciano Rosas e il direttore sanitario dell’Avis dr. Nunzio Ragona che hanno dialogato con i 190 studenti presenti nell’Aula Magna sull’importanza di donare il sangue. “Un’attività informativa ed educativa che da un paio di anni ci vede impegnati nelle scuole, afferma il presidente Rosas, con enormi soddisfazioni ed emozioni per l’interesse che suscita tra gli studenti”. Anche per l’anno in corso, il progetto <Un Dono per la Vita> si avvale ancora della collaborazione della prof. Angela Parrinello e del giovane socio onorario Andrea Castiglione, affrontando anche il tema della donazioni di organi.

Intanto, l’Avis Marsala ribadisce che – nell’attesa di riprendere al più presto (forse entro questo mese) la propria attività statutaria – si può continuare a donare sangue e/o plasma all’Ospedale Paolo Borsellino, previa chiamata telefonica allo 0923753037.

 

