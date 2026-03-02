Campobello News

Informazione in un click- Blog di Informazione-

TRAPANI

Uilca Trapani: Laura Pellegrino riconfermata segretaria generale

Mar 2, 2026

Laura Pellegrino è stata riconfermata segretaria generale Uilca Trapani in occasione dell’ottavo congresso territoriale del sindacato dei lavoratori del credito, delle assicurazioni e delle esattorie. Ad affiancarla nella nuova segreteria territoriale saranno Pippo Lauricella e Marcello Gucciardi.
Il congresso, svoltosi presso i locali della Uil di Via Nausica sotto il titolo “Genere e generazioni. Uniti tra generazioni, forti nei diritti”, ha tracciato la rotta per le sfide future del settore in provincia.
“Sono onorata della fiducia rinnovata – afferma Pellegrino -. Il nostro impegno proseguirà nel segno della continuità ma con uno sguardo attento al ricambio generazionale. In un settore che cambia rapidamente, dobbiamo garantire che l’esperienza dei colleghi senior si fonda con l’energia dei giovani, assicurando che i diritti non vengano mai meno nel processo di digitalizzazione e trasformazione delle banche sul nostro territorio.”.
I lavori, presieduti dal segretario generale Uil Trapani Tommaso Macaddino hanno visto la partecipazione di Giuseppe Gargano, segretario generale Uilca Sicilia, e Rosario Mingoia, segretario responsabile coordinamento nazionale Uilca Unicredit.
“La Sicilia sta affrontando come ormai tutto il paese il fenomeno della desertificazione bancaria – afferma Gargano -; la Uilca risponde con una presenza territoriale forte, capace di dialogare con le istituzioni per mantenere i presidi di legalità e sviluppo economico che solo gli sportelli bancari possono garantire alle comunità locali”.
“A livello nazionale – spiega Mingoia – la nostra priorità resta la tutela dell’occupazione e la valorizzazione delle professionalità. I grandi gruppi bancari devono comprendere che la sostenibilità sociale passa attraverso il rispetto dei lavoratori. Trapani ha dimostrato oggi di essere una realtà coesa, pronta a sostenere le battaglie contrattuali che ci attendono per un lavoro più equo e inclusivo”.
Ai lavori ha partecipato anche il professore di Storia e Filosofia Salvatore Girgenti ha fatto breve excursus sulla storia delle banche.

Di Redazione Redazione

Articoli correlati

TRAPANI

Uil Pensionati Trapani. Eugenio Tumbarello confermato segretario generale al II congresso Area Vasta

Feb 23, 2026
TRAPANI

Sequestro di sostanze stupefacenti a Mazara: il contributo tecnico dell’ASP di Trapani

Feb 16, 2026
Paceco TRAPANI

Saline di Trapani e Paceco: a rischio habitat e lavoro. Ciminnisi (M5S) al Governo regionale: «Servono tavolo di confronto e interventi, urgenti e di lungo termine, per tutelare il territorio».

Feb 15, 2026

You missed

Campobello di Mazara

ASP Trapani indice l’HPV Day 2026: vaccinazione gratuita contro il Papilloma Virus l’8 marzo

3 Marzo 2026 Redazione Redazione
Campobello di Mazara Mazara del Vallo

Mazara – Torretta Granitola: approvato l’atto d’indirizzo per il completamento dell’illuminazione

3 Marzo 2026 Redazione Redazione
Amministrative 2026 Campobello di Mazara

NOI PER CAMPOBELLO, ADERISCE ALLA GRANDE COALIZIONE CIVICA

2 Marzo 2026 Redazione Redazione
Campobello di Mazara

Campobello: “Mimì per sempre”: Francesca Alotta omaggia Mia Martini al cine-teatro Olimpia

2 Marzo 2026 Redazione Redazione