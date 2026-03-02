Uilca Trapani: Laura Pellegrino riconfermata segretaria generale

Laura Pellegrino è stata riconfermata segretaria generale Uilca Trapani in occasione dell’ottavo congresso territoriale del sindacato dei lavoratori del credito, delle assicurazioni e delle esattorie. Ad affiancarla nella nuova segreteria territoriale saranno Pippo Lauricella e Marcello Gucciardi.

Il congresso, svoltosi presso i locali della Uil di Via Nausica sotto il titolo “Genere e generazioni. Uniti tra generazioni, forti nei diritti”, ha tracciato la rotta per le sfide future del settore in provincia.

“Sono onorata della fiducia rinnovata – afferma Pellegrino -. Il nostro impegno proseguirà nel segno della continuità ma con uno sguardo attento al ricambio generazionale. In un settore che cambia rapidamente, dobbiamo garantire che l’esperienza dei colleghi senior si fonda con l’energia dei giovani, assicurando che i diritti non vengano mai meno nel processo di digitalizzazione e trasformazione delle banche sul nostro territorio.”.

I lavori, presieduti dal segretario generale Uil Trapani Tommaso Macaddino hanno visto la partecipazione di Giuseppe Gargano, segretario generale Uilca Sicilia, e Rosario Mingoia, segretario responsabile coordinamento nazionale Uilca Unicredit.

“La Sicilia sta affrontando come ormai tutto il paese il fenomeno della desertificazione bancaria – afferma Gargano -; la Uilca risponde con una presenza territoriale forte, capace di dialogare con le istituzioni per mantenere i presidi di legalità e sviluppo economico che solo gli sportelli bancari possono garantire alle comunità locali”.

“A livello nazionale – spiega Mingoia – la nostra priorità resta la tutela dell’occupazione e la valorizzazione delle professionalità. I grandi gruppi bancari devono comprendere che la sostenibilità sociale passa attraverso il rispetto dei lavoratori. Trapani ha dimostrato oggi di essere una realtà coesa, pronta a sostenere le battaglie contrattuali che ci attendono per un lavoro più equo e inclusivo”.

Ai lavori ha partecipato anche il professore di Storia e Filosofia Salvatore Girgenti ha fatto breve excursus sulla storia delle banche.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati