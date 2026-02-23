Uil Pensionati Trapani. Eugenio Tumbarello confermato segretario generale al II congresso Area Vasta

Il marsalese Eugenio Tumbarello è stato confermato all’unanimità segretario generale della Uil Pensionati di Trapani in occasione del II congresso Area Vasta della UIL Pensionati Trapani. Sarà affiancato da una segreteria composta da Vita Angileri, Loretta Vaccaro, Francesco Armato, Stefano Anselmi.

I lavori, che si sono svolti all’insegna dello slogan “Pensionati Attivi: una forza che serve al Paese”, sono stati presieduti dal segretario generale Uil Trapani Tommaso Macaddino.

“La provincia di Trapani sta affrontando una trasformazione strutturale che non può più essere ignorata, un cittadino su quattro è anziano e, troppo spesso, la sua pensione rappresenta l’unico reddito certo su cui intere famiglie possono contare – afferma Tumbarello -. Siamo diventati un ammortizzatore sociale silenzioso per figli e nipoti, ma questo ruolo non viene riconosciuto da servizi pubblici all’altezza. In questo territorio, la sanità è un’emergenza quotidiana: è inaccettabile che il diritto alla salute dipenda dal reddito o dal comune in cui si vive. Crediamo fermamente nel valore del Servizio Civile per la Terza Età come strumento di cittadinanza attiva per valorizzare le nostre competenze Difendere la dignità dei pensionati trapanesi significa garantire loro il diritto di invecchiare con assistenza e dignità nella propria terra, senza essere costretti a diventare ‘nonni con la valigia’ per seguire i propri cari in fuga verso il Nord”. “La provincia di Trapani sta affrontando una trasformazione strutturale che non può più essere ignorata, un cittadino su quattro è anziano e, troppo spesso, la sua pensione rappresenta l’unico reddito certo su cui intere famiglie possono contare – afferma Tumbarello -. Siamo diventati un ammortizzatore sociale silenzioso per figli e nipoti, ma questo ruolo non viene riconosciuto da servizi pubblici all’altezza. In questo territorio, la sanità è un’emergenza quotidiana: è inaccettabile che il diritto alla salute dipenda dal reddito o dal comune in cui si vive. Crediamo fermamente nel valore del Servizio Civile per la Terza Età come strumento di cittadinanza attiva per valorizzare le nostre competenze Difendere la dignità dei pensionati trapanesi significa garantire loro il diritto di invecchiare con assistenza e dignità nella propria terra, senza essere costretti a diventare ‘nonni con la valigia’ per seguire i propri cari in fuga verso il Nord”.

A dare forza a questa prospettiva è intervenuto Claudio Barone, Segretario Generale UIL Pensionati Sicilia, il quale ha affermato che da “Da Trapani vogliamo rivendicare con orgoglio come sia nata da un’idea della UilPensionati e del suo segretario nazionale Carmelo Barbagallo la proposta di legge per il Servizio civile della Terza Età, ora in attesa di esame parlamentare. È una formidabile opportunità per ribaltare la narrazione sulla condizione anziana nel nostro Paese e valorizzare un immenso giacimento di esperienze, passione, competenze che attualmente sono utilizzate poco o nulla. Io credo che di tutto questo ci sia davvero bisogno, ad esempio in ambiti come l’istruzione e la memoria storica, la salvaguardia dei beni comuni e la promozione della cittadinanza attiva”.

Le conclusioni sono state affidate a Domenico Proietti, segretario nazionale UIL Pensionati, che ha alzato il tiro sulle rivendicazioni verso il Governo centrale, soprattutto in materia di fisco e previdenza: “Le pensioni italiane in questi anni sono state falciate dal tasso di inflazione e non hanno recuperato quanto i pensionati hanno perso. È arrivato il momento che il governo faccia un robusto taglio delle tasse per i pensionati, anche perché i pensionati italiani pagano il doppio delle tasse dei loro colleghi europei. Questa situazione non è più sostenibile. Dare respiro e aumentare le pensioni significa anche dare la possibilità di rilanciare i consumi con un beneficio complessivo per il nostro sistema economico e produttivo”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati