Ufficiale, il secondo candidato a sindaco è il Dottore Giuseppe Stallone, scelto da otto movimenti.

In vista delle elezioni amministrative che si terranno il 24 e 25 maggio 2026, i movimenti CAMPOBELLO NUOVA, FUTURISTI, AZZURRI PER CAMPOBELLO, NOI MODERATI, GENERAZIONE FUTURA, N.O.I., NOI PER CAMPOBELLO E LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA, esprimendo una valutazione politica fondata sul merito, sulla conoscenza del territorio e sulla competenza amministrativa, soprattutto in relazione alla particolare situazione in cui versa oggi il Comune di Campobello di Mazara,

INDICANO nella persona del DR. GIUSEPPE STALLONE ,Medico, Professore Universitario, Politico ed Amministratore di lungo corso, la figura più idonea,in questo contingente momento, a guidare l’aggregazione di partiti,movimenti e associazioni nella qualità di CANDIDATO SINDACO.

La scelta nasce dalla volontà di presentare alla comunità,una candidatura autorevole e condivisa ,capace di rappresentare con responsabilità e spirito di servizio ,insieme ad una autorevole e competente squadra Assessoriale, le esigenze del territorio.

Per tali motivi, la convergenza sulla scelta del Dr. Giuseppe Stallone, rappresenta una grande occasione per il nostro territorio, si concretizza una fondata possibilità che permetta alla nostra città, di riemergere da una situazione complicata,difficile su tutti i campi, che vista la condizione attuale, può essere affrontata e superata solo con esperienza, conoscenza della macchina amministrativa, capacità e collegamenti Provinciali, Regionali, Nazionali ed Europei .

La nostra coalizione,al momento composta da otto movimenti, è stata denominata ‘’UNITI PER CAMPOBELLO’’ ed è formata in prevalenza da Professionisti,Imprenditori,Rappresentanti della Societa’ Civile e da giovani e giovanissimi, che sono l’anima di questo progetto, ma soprattutto la ragione del progetto stesso, perché tra 5 cinque anni, dopo la ricostruzione finanziaria,culturale e sociale della nostra Campobello, saranno loro LA NUOVA CLASSE DIRIGENTE che guiderà il nostro comune per i prossimi decenni, facendo tesoro di tutti gli insegnamenti , consigli ed esperienze che acquisiranno sul campo, nei prossimi anni, insieme a figure capaci di tramandare principi e valori sani e basi forti per un futuro certo.

I segretari-coordinatori:

CAMPOBELLO NUOVA: Valerio Tamburello, Francesco Caro

FUTURISTI: Fabrizio Accardi

AZZURRI PER CAMPOBELLO: Michele Di Natale, Dott. Giuseppe Caravà

NOI MODERATI: Dott. Giuseppe Ditta

GENERAZIONE FUTURA: Dott. Enzo Cuttone

N.O.I. : Silvio Alagna

NOI PER CAMPOBELLO: Avv. Francesco Fulgo

LIBERTAS DEMOCRAZIA CRISTIANA : Rag. Giovanni Curatolo

Il Candidato Sindaco : DR. GIUSEPPE STALLONE

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