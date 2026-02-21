Campobello News

Informazione in un click- Blog di Informazione-

Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Ufficiale, Daniele Mangiracina è il primo candidato a sindaco

Feb 21, 2026

Si legge cosi nella nota inviata ,

”La coalizione Rinascita Campobellese, riunitasi in assemblea plenaria in vista delle prossime elezioni amministrative del Comune di Campobello di Mazara, composta dalle forze politiche e civiche aderenti, dopo un ampio e approfondito confronto politico e programmatico,

PREMESSO CHE

– il territorio di Campobello di Mazara attraversa una fase complessa sotto il profilo amministrativo, economico e sociale;

– è emersa con forza la necessità di costruire un progetto politico unitario, fondato su competenza, trasparenza, partecipazione e rilancio dell’azione amministrativa;

– la comunità campobellese chiede una guida autorevole, capace di unire le diverse sensibilità politiche e civiche attorno a un programma chiaro e condiviso;

CONSIDERATO CHE

– la coalizione ha individuato nella coesione e nell’unità il presupposto fondamentale per proporre una valida e credibile alternativa all’attuale amministrazione comunale;

– l’esperienza amministrativa, la conoscenza del territorio e la capacità di sintesi rappresentano elementi determinanti per guidare una nuova stagione politica;

– nel corso dell’assemblea è emersa in modo chiaro, convinto e unanime la volontà di individuare una figura che rappresenti stabilità, esperienza e rinnovato entusiasmo per il bene comune;

L’ASSEMBLEA DELLA COALIZIONE “RINASCITA CAMPOBELLESE”

all’unanimità

INDICA

Daniele Mangiaracina quale candidato Sindaco del Comune di Campobello di Mazara per le prossime elezioni amministrative.

La coalizione riconosce in Daniele Mangiaracina una figura autorevole, capace di guidare un percorso politico e amministrativo fondato su:

– rilancio dell’azione amministrativa;
– ricostruzione del rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini;”

Di Redazione Redazione

Articoli correlati

Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Campobello, Moceri (Forza Italia): “Liberata da un modo di amministrare lontano dal bene comune

Feb 21, 2026
Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Terzo mandato nei Comuni siciliani: importante occasione persa. GRAZIE PER TUTTO L’AFFETTO DEI CAMPOBELLESI, GUARDIAMO AVANTI INSIEM

Feb 20, 2026
Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Il futuro di Campobello di Mazara oltre il terzo mandato secondo il nostro lettore Francesco Messina

Feb 20, 2026

You missed

Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Campobello, Moceri (Forza Italia): “Liberata da un modo di amministrare lontano dal bene comune

21 Febbraio 2026 Redazione Redazione
Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Ufficiale, Daniele Mangiracina è il primo candidato a sindaco

21 Febbraio 2026 Redazione Redazione
Mazara del Vallo

L’ospedale di Mazara, uno spaccato di realtà inverosimile- Francesco Foggia

21 Febbraio 2026 Redazione Redazione
Amministrative 2026 Campobello di Mazara

Terzo mandato nei Comuni siciliani: importante occasione persa. GRAZIE PER TUTTO L’AFFETTO DEI CAMPOBELLESI, GUARDIAMO AVANTI INSIEM

20 Febbraio 2026 Redazione Redazione