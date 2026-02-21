Ufficiale, Daniele Mangiracina è il primo candidato a sindaco

”La coalizione Rinascita Campobellese, riunitasi in assemblea plenaria in vista delle prossime elezioni amministrative del Comune di Campobello di Mazara, composta dalle forze politiche e civiche aderenti, dopo un ampio e approfondito confronto politico e programmatico,

PREMESSO CHE

– il territorio di Campobello di Mazara attraversa una fase complessa sotto il profilo amministrativo, economico e sociale;

– è emersa con forza la necessità di costruire un progetto politico unitario, fondato su competenza, trasparenza, partecipazione e rilancio dell’azione amministrativa;

– la comunità campobellese chiede una guida autorevole, capace di unire le diverse sensibilità politiche e civiche attorno a un programma chiaro e condiviso;

CONSIDERATO CHE

– la coalizione ha individuato nella coesione e nell’unità il presupposto fondamentale per proporre una valida e credibile alternativa all’attuale amministrazione comunale;

– l’esperienza amministrativa, la conoscenza del territorio e la capacità di sintesi rappresentano elementi determinanti per guidare una nuova stagione politica;

– nel corso dell’assemblea è emersa in modo chiaro, convinto e unanime la volontà di individuare una figura che rappresenti stabilità, esperienza e rinnovato entusiasmo per il bene comune;

L’ASSEMBLEA DELLA COALIZIONE “RINASCITA CAMPOBELLESE”

all’unanimità

INDICA

Daniele Mangiaracina quale candidato Sindaco del Comune di Campobello di Mazara per le prossime elezioni amministrative.

La coalizione riconosce in Daniele Mangiaracina una figura autorevole, capace di guidare un percorso politico e amministrativo fondato su:

– rilancio dell’azione amministrativa;

– ricostruzione del rapporto di fiducia tra istituzioni e cittadini;”