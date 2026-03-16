Trapani provincia libera dalla brucellosi bovina: un traguardo storico per la sanità veterinaria

La provincia di Trapani raggiunge un risultato di grande prestigio nel campo della sanità animale e della sicurezza alimentare: il territorio è ufficialmente indenne dalla brucellosi bovina. Il riconoscimento è stato sancito con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del decreto della Commissione Europea, che attribuisce alla provincia lo status sanitario di area libera dalla malattia.

Un traguardo importante che porta la firma dell’ASP Trapani e in particolare del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, protagonista negli ultimi anni di un lungo e meticoloso lavoro di controllo e prevenzione sul territorio.

Un percorso durato anni

Il riconoscimento europeo rappresenta l’ultimo passaggio di un percorso complesso e rigoroso durato diversi anni. Durante questo periodo i dirigenti veterinari dell’ASP hanno condotto un monitoraggio costante e sistematico su tutti gli allevamenti bovini della provincia.

L’attività ha riguardato 219 aziende zootecniche, per un totale di circa 4.000 capi bovini, sottoposti a controlli sanitari e verifiche periodiche. Un lavoro capillare che ha richiesto competenze tecniche, organizzazione e una presenza continua sul territorio.

Educazione sanitaria e collaborazione con gli allevatori

Il progetto non si è limitato ai controlli sanitari. Un ruolo fondamentale è stato svolto anche dall’educazione sanitaria degli allevatori, che sono stati coinvolti in un percorso di maggiore consapevolezza sull’importanza della salute degli animali e della qualità delle produzioni.

Gli allevatori hanno potuto approfondire aspetti fondamentali come:

la movimentazione degli animali tra allevamenti

il conferimento del latte ai caseifici

la trasformazione diretta del latte all’interno delle aziende

le norme igienico-sanitarie e il benessere animale

Questo processo ha contribuito a rafforzare l’intero sistema produttivo locale.

Latte e prodotti lattiero-caseari di qualità

Negli ultimi anni, l’adeguamento alle normative europee e nazionali ha migliorato significativamente le condizioni degli allevamenti sotto diversi aspetti:

strutturale

igienico-sanitario

benessere animale

Il risultato è una produzione di latte e derivati lattiero-caseari di alta qualità, sempre più apprezzata e richiesta su tutto il territorio nazionale.

Una filiera più sicura per i consumatori

La brucellosi bovina è una malattia infettiva che può provocare negli animali gravi problemi riproduttivi, infertilità e riduzione della produzione di latte. Inoltre può essere trasmessa all’uomo attraverso il consumo di latte crudo e prodotti non controllati.

Proprio per questo l’eliminazione della malattia rappresenta un passo decisivo per la sicurezza alimentare e la tutela della salute pubblica.

Grazie alla collaborazione tra veterinari e allevatori, è stato possibile controllare il 100% delle aziende della provincia, garantendo elevati standard sanitari lungo tutta la filiera produttiva.

Un modello di sanità pubblica

Il successo ottenuto nasce da una forte sinergia tra istituzioni sanitarie e mondo produttivo, basata su un rapporto di fiducia, responsabilità e collaborazione.

Un risultato che si inserisce perfettamente nella visione internazionale della “One Health”, l’approccio che riconosce il legame stretto tra salute umana, salute animale e tutela dell’ambiente.

Per la provincia di Trapani si tratta non solo di un riconoscimento sanitario, ma anche di un valore aggiunto per l’economia agricola e zootecnica locale, che rafforza l’immagine del territorio come luogo di produzioni sicure, controllate e di qualità.

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