UDC di Campobello di Mazara nomina il Dott. Francesco Messina Responsabile Cultura, Istruzione, Formazione e Sport Campobello di Mazara, 5 marzo 2026. Il gruppo Unione di Centro (UDC) di Campobello di Mazara annuncia con soddisfazione la nomina del Dott. Francesco Messina quale Responsabile Cultura, Istruzione, Formazione e Sport per il territorio comunale. La decisione, assunta dal Direttivo cittadino, rafforza l’impegno del partito sui temi della crescita culturale, dell’istruzione, delle politiche formative e della promozione dello sport, considerati strumenti fondamentali per lo sviluppo sociale, educativo ed economico della comunità. Il Dott. Francesco Messina metterà a disposizione competenze e progettualità per promuovere iniziative culturali, percorsi formativi, attività educative e sportive, nonché momenti di confronto aperti alla cittadinanza, con particolare attenzione ai giovani e alle opportunità offerte dal territorio. «Questa nomina rappresenta un passo importante nel percorso di rilancio culturale, educativo e sportivo della nostra comunità – dichiara il Coordinatore cittadino UDC, Dott. Massimiliano Sciacca. Crediamo fermamente che cultura, istruzione, formazione e sport siano le basi su cui costruire una società più consapevole, inclusiva, sana e competitiva.» Il Responsabile Cultura, Istruzione, Formazione e Sport avrà il compito di promuovere attività culturali e sportive in collaborazione con scuole, associazioni e istituzioni; sviluppare progetti formativi e di orientamento; valorizzare le eccellenze locali; sostenere lo sport come strumento di aggregazione e crescita; rappresentare l’UDC nelle iniziative culturali, educative e sportive del territorio. Il gruppo UDC di Campobello di Mazara augura al Dott. Francesco Messina buon lavoro, certo che il suo contributo sarà determinante per rafforzare il dialogo, la partecipazione civica e la crescita armonica della comunità.

