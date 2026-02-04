UDC “CAMPOBELLO SI PREPARA PER LE PROSSIME ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 24 E 25 MAGGIO 2026”.

UDC, Campobello si prepara alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026

Sciacca nominato Coordinatore politico locale

Campobello di Mazara, 4 febbraio 2026 – L’Unione di Centro avvia ufficialmente il percorso verso le prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. È stata infatti formalizzata la nomina di Saverio Massimiliano Sciacca come Coordinatore politico locale dell’UDC.

Libero professionista noto in città, Sciacca vanta una lunga esperienza amministrativa: in passato ha ricoperto il ruolo di Consigliere comunale e di Assessore, incarico che gli ha consentito di operare direttamente nel settore delle finanze comunali.

La nomina rappresenta il risultato del lavoro portato avanti negli anni dal gruppo politico presente sul territorio, oggi parte integrante dell’attuale amministrazione comunale. L’UDC è infatti rappresentata in Consiglio comunale dall’avvocato Gioacchino Minutella e in Giunta dall’assessore Giusy Di Natale.

Il gruppo, composto da cittadini, imprenditori e liberi professionisti, ha espresso gratitudine all’onorevole Decio Terrana, coordinatore regionale, e all’onorevole Francesco Regina, coordinatore provinciale, per la fiducia accordata. Un incarico accolto con entusiasmo e con l’impegno di continuare a promuovere i valori fondanti del partito: dottrina cattolica, democrazia, libertà e solidarietà.

«Sono molto contento della nomina ricevuta – ha dichiarato il neo coordinatore Sciacca –. Da anni militiamo nell’UDC con grande spirito di appartenenza, lavorando per la comunità con l’obiettivo di riportare la macchina amministrativa alla normalità. Ho avuto l’onore e l’onere di ricoprire il ruolo di Assessore alle Finanze e posso garantire ai miei concittadini che è stato avviato un importante lavoro di risanamento delle casse comunali, per lungo tempo gestite in modo approssimativo».

Sciacca sottolinea come siano state gettate «le basi per affrontare il futuro della città con maggiore serenità», confermando la volontà del partito di riproporsi alle prossime elezioni amministrative all’interno di un progetto di continuità amministrativa, orientato a valorizzare i risultati già ottenuti e a operare sempre nell’interesse della collettività campobellese.

Nei prossimi giorni il Coordinatore procederà alla definizione dell’intero Coordinamento cittadino, passaggio fondamentale per delineare in modo più chiaro le linee guida e la strategia politica in vista della prossima tornata elettorale.

UDC – Campobello di Mazara