UCIIM – Cultura e Condivisione: Melchiorre Romano presenta “Solo tre parole” a Campobello di Mazara

Cultura e Condivisione: Melchiorre Romano presenta “Solo tre parole” a Campobello di Mazara

Un appuntamento che intreccia letteratura, riflessione e vita associativa: la sezione UCIIM “Caterina Romano” di Campobello di Mazara è lieta di invitare la cittadinanza a un evento speciale che segna non solo un momento di crescita culturale, ma anche l’avvio ufficiale delle attività per il nuovo anno.

L’Incontro con l’Autore

Protagonista della serata sarà Melchiorre Romano, che presenterà il suo libro dal titolo evocativo: “Solo tre parole”. L’opera, la cui copertina suggerisce un viaggio fatto di sentieri che si incrociano e radici profonde, sarà il punto di partenza per un dialogo aperto e stimolante.

Ad accompagnare l’autore in questo percorso narrativo sarà il prof. Alfonso Pantaleo, Consigliere Nazionale UCIIM, insieme ai soci dell’associazione e a tutti i presenti che vorranno intervenire, trasformando la presentazione in un vero e proprio dibattito partecipato.

Inaugurazione dell’Anno Sociale

L’evento avrà una duplice valenza: a seguito della presentazione letteraria, i soci della sezione UCIIM di Campobello di Mazara inaugureranno ufficialmente l’anno sociale. Un momento fondamentale per fare comunità, condividere obiettivi e rinnovare l’impegno educativo e sociale che da sempre contraddistingue l’unione.

Dettagli dell’Evento

Segnate in agenda data e orario per non perdere questo importante momento di aggregazione:

Quando: Venerdì 6 marzo 2026

Orario: Ore 18:00

Dove: Pizzeria Cibus, via Roma (nei pressi dell’Ist. Tecn. per Geometri), Campobello di Mazara.

Per saperne di più: Potete seguire gli aggiornamenti sulla pagina Facebook ufficiale facebook.com/uciim2campobellomaz o consultare il sito nazionale www.uciim.it.

Un’occasione imperdibile per chi ama i libri, il confronto e il piacere di stare insieme.

