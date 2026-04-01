Triduo Pasquale a Campobello di Mazara: fede, tradizione e comunità

A Campobello di Mazara si rinnova uno degli appuntamenti più sentiti dell’anno liturgico: il Triduo Pasquale, cuore della fede cristiana, che accompagna i fedeli nel mistero della Passione, Morte e Risurrezione di Gesù.
Le celebrazioni prenderanno il via Giovedì Santo, con la suggestiva Messa in “Coena Domini” alle ore 19.00, momento in cui si ricorda l’Ultima Cena del Signore con i suoi discepoli. Al termine della liturgia, i fedeli sono invitati a vivere un tempo di raccoglimento e preghiera, sostando idealmente accanto a Gesù nel Getsemani: “Sostiamo anche noi in orazione con Gesù nel giardino”.
Le chiese resteranno aperte fino alla mezzanotte, offrendo la possibilità di accostarsi al sacramento della confessione, in un clima di silenzio e meditazione.
Il Venerdì Santo, giorno della Passione, le celebrazioni proseguiranno alle ore 17.00 con i riti liturgici, seguiti dalla tradizionale processione, uno dei momenti più intensi e partecipati dalla comunità, capace di unire spiritualità e tradizione popolare.
Il cammino culminerà con la Veglia di Pasqua, in programma alle ore 22.30, una celebrazione solenne e ricca di significato che annuncia la Resurrezione di Cristo, simbolo di speranza e rinascita.
Un programma che invita tutta la cittadinanza a partecipare attivamente, riscoprendo il valore autentico della Pasqua attraverso la preghiera, la riflessione e la condivisione comunitaria.