Tre Fontane Summer Fest 2025: una seconda serata di emozioni e musica indimenticabile

La seconda serata del Tre Fontane Summer Fest 2025 ha regalato al pubblico momenti di grande intensità e partecipazione. Sul palco, infatti, sono stati premiati Filippo Valenti e Marianna Alè, insigniti del prestigioso Premio Torre dei Saraceni, riconoscimento che celebra talenti e personalità che si distinguono per impegno e passione.

L’atmosfera si è poi trasformata in pura magia grazie all’esibizione de I Mediterraneo, che hanno condotto gli spettatori in un viaggio musicale emozionante con il loro tributo ai Pooh, una delle band più amate della storia italiana. Tra applausi scroscianti e cori, il pubblico ha vissuto una serata che resterà a lungo nella memoria collettiva.

E il programma non si ferma qui: questa sera, martedì 19 agosto alle ore 21:30, il festival accoglierà Radio Time ’90 in Tour, per un travolgente tuffo nei mitici anni ’90, tra hit indimenticabili, energia e divertimento fino a tarda sera.

Il Tre Fontane Summer Fest 2025, organizzato con cura e passione dall’Unac Mazara del Vallo, continua a dimostrarsi un appuntamento capace di unire tradizione, musica e divertimento, portando sul territorio un’ondata di cultura e spettacolo che fa bene alla comunità e al cuore di chi partecipa.

Sperando di superare le 10.000 persone…

