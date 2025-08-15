Campobello News

Tre Fontane Summer Fest 2025: Tre Giorni Semplicemente Meravigliosi

Ago 15, 2025

Campobello di Mazara è pronta a vivere un’estate indimenticabile. Dal 17 al 19 agosto 2025, la suggestiva Piazza Favoroso di Tre Fontane si trasformerà in un cuore pulsante di musica, risate e magia con il Tre Fontane Summer Fest, un evento firmato Francesco Foggia che promette emozioni per grandi e piccini.

Dopo il grande successo della Festa del Pane e della Pasta, l’UNAC Mazara torna a sorprendere la comunità campobellese e i visitatori della provincia di Trapani con tre giornate di spettacoli, concerti e momenti di pura convivialità. Il claim dell’evento – “Semplicemente Meraviglioso” – invita tutti a lasciarsi trasportare dall’energia delle serate d’agosto, respirando la bellezza del mare e del territorio.

📌 Programma in evidenza:

  • 17 agosto: apertura con il travolgente spettacolo comico di Toti e Totino, per iniziare tra risate e leggerezza.

  • 18 agosto: grande concerto de I Mediterraneo, l’indimenticabile tributo ai Pooh che farà cantare e emozionare il pubblico.

  • 19 agosto: intrattenimento per tutte le età e, a chiudere, Radio Time ’90 in Tour, una festa di musica e nostalgia fino a tarda notte.

Tre Fontane diventa così il palcoscenico ideale per un’estate da vivere insieme, tra amici, famiglia e turisti provenienti da Marsala, Castelvetrano, Alcamo, Menfi e oltre.

📅 Quando: 17-19 agosto 2025
📍 Dove: Piazza Favoroso, Tre Fontane – Campobello di Mazara

