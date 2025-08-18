Tre Fontane Summer Fest 2025: oltre 10.000 spettatori per Toti e Totino. Emozioni, riconoscimenti e grande musica. Questa sera il tributo ai Pooh, domani il gran finale con Radio Time ’90 in Tour

Tre Fontane – Campobello di Mazara, 18 agosto 2025 – Successo straordinario per il Tre Fontane Summer Fest 2025, che si conferma uno degli appuntamenti più partecipati e attesi dell’estate siciliana.

La serata di domenica 17 agosto ha registrato numeri record, con oltre 10.000 presenze in Piazza Favoroso per lo spettacolo comico di Toti e Totino, che hanno conquistato il pubblico con la loro verve palermitana. L’evento, organizzato dall’UNAC e ideato da Francesco Foggia, è stato impreziosito da momenti di grande valore culturale e sociale:

un minuto di silenzio in ricordo di Pippo Baudo , maestro indiscusso della televisione italiana;

la consegna della Pergamena della Torre dei Saraceni al dott. Giuseppe Signorello , fondatore dell’“Oasi di Torretta”, per il suo impegno verso la comunità e le persone con disabilità;

la Bandiera Verde per Tre Fontane, consegnata dal dott. Angelo Tummarello al sindaco Giuseppe Castiglione, a testimonianza del valore ambientale e turistico della frazione campobellese.

Non sono mancate le performance delle scuole di danza locali, che hanno reso la serata ancora più viva e partecipata.

Il festival prosegue questa sera, lunedì 18 agosto alle ore 21:30, con la voce della giovane cantante campobellese Marianna Alè, vincitrice del festival “Voci dal Mediterraneo” e protagonista di “Io Canto”. A seguire, il concerto de I Mediterraneo, che accompagneranno il pubblico in un emozionante viaggio musicale con il loro tributo ai Pooh.

Gran finale domani, martedì 19 agosto alle ore 21:30, con Radio Time ’90 in Tour, per un travolgente tuffo nei mitici anni ’90 tra hit indimenticabili, energia e divertimento fino a tarda sera.

Con numeri da record, un cartellone che unisce comicità, musica e impegno sociale, il Tre Fontane Summer Fest 2025 si conferma ancora una volta un evento capace di esaltare l’identità e il cuore pulsante della provincia di Trapani.

