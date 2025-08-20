Tre Fontane Summer Fest 2025 da Record: Dance anni ’90, pubblico da tutta la provincia e un cast stellare

Tre giorni di pura energia, musica, emozioni e suggestioni anni ’90 si chiudono con un gran finale che resterà nella memoria di tutti: la serata finale del Tre Fontane Summer Fest 2025, firmata Radio Time ’90 in Tour, ha fatto letteralmente esplodere la Piazza Favoroso, con migliaia di spettatori accorsi da ogni angolo della provincia di Trapani.

Un grande successo per tutta la comunità

L’evento, organizzato con passione dall’UNAC di Mazara del Vallo e ideato da Francesco Foggia, si è rivelato un brillante trionfo di connessioni sociali, emozioni e stile. A guidare la tre giorni, un cast di eccezione, tra comicità, musica e presentazioni impeccabili.

Radio Time 90 porta la dance anni ’90 a Tre Fontane

L’ultima serata ha trasformato Tre Fontane in una macchina del tempo: le hit più amate degli anni ’90 hanno riempito l’aria, coinvolgendo un pubblico entusiasta e partecipe, pronto a ballare fino a tarda sera.

Un plauso speciale a tutto lo staff di Radio Time 90, autentici protagonisti dietro le quinte e sul palco. Dallo spirito organizzativo di Lello Sanfilippo (fondatore), alla dolce sensibilità di Fatima Sanfilippo social media manager nonchè editore di Radio TIme 90, passando per l’energia instancabile di Fabio Flesca dj fino alla carismatica voce di Mario Caminita ognuno ha contribuito in modo unico e determinante allo svolgimento dell’evento.

Un ringraziamento particolare va alla presentatrice Vittoria Abbenante, la cui professionalità e brillante presenza scenica hanno illuminato la serata, facendo brillare ancora di più una piazza già carica di emozioni.

Non possiamo dimenticare l’UNAC di Mazara del Vallo, che ha garantito l’organizzazione tecnica impeccabile dell’evento, rendendo possibile una tre giorni di puro divertimento e condivisione. Con numeri di pubblico da record, un cast esemplare, hit a non finire e una conduzione professionale, il Tre Fontane Summer Fest 2025 ha scritto un nuovo capitolo dorato nell’estate locale. E che sia solo il primo di una lunga serie.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati