Tre Fontane: questa sera la fiaccolata per la pace

Raduno alle 21:30 presso la parrocchia Maria SS. Immacolata

Campobello di Mazara – Questa sera, giovedì 7 agosto, la comunità di Tre Fontane si riunirà per un momento di preghiera e riflessione con la fiaccolata per la pace, organizzata dalla parrocchia Maria SS. Immacolata.

Il raduno è previsto alle ore 21:30 presso la chiesa parrocchiale, da cui partirà il corteo che si snoderà lungo il lungomare est della località balneare. Un’occasione per esprimere, attraverso il silenzio, la luce delle fiaccole e la preghiera, un forte messaggio di speranza in un mondo segnato da conflitti e tensioni.

Uno dei momenti centrali della serata sarà l’annuncio-testimonianza e l’adorazione eucaristica, che si terranno all’altezza di via Vittorio Emanuele Orlando. Lì, i partecipanti si fermeranno per ascoltare parole di fede e vivere un intenso momento spirituale.

La fiaccolata si inserisce all’interno delle iniziative estive promosse dalla parrocchia, con l’obiettivo di coinvolgere residenti e turisti in appuntamenti che uniscano fede, comunità e attualità. Un invito, dunque, a tutti coloro che si trovano a Tre Fontane o nei dintorni a partecipare numerosi per testimoniare insieme il desiderio di pace.

