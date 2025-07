Tre Fontane, muore in mare Pietro Stallone: il cordoglio del sindaco Castiglione per il “cittadino attivo”

Tre Fontane, tragedia in mare: addio a Pietro Stallone, simbolo di impegno civile. Il cordoglio del sindaco Castiglione

Campobello di Mazara (TP) – Un nuovo dramma si è consumato oggi, martedì 23 luglio, lungo le coste del Trapanese. A Tre Fontane, nella borgata marinara di Campobello di Mazara, un uomo di 58 anni ha perso la vita mentre faceva il bagno nel tratto di Lungomare Ovest nei pressi di via Cile.

La vittima è Pietro Stallone, figura benvoluta e conosciuta da tutta la comunità per il suo instancabile impegno nel volontariato civico. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe accusato un malore improvviso mentre si trovava in acqua. I soccorsi sono arrivati tempestivamente con due ambulanze del 118, i carabinieri e il personale della guardia medica, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato purtroppo vano.

A ricordarlo con commozione è stato anche il sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, che ha dichiarato:

“Con grande tristezza ho appreso la notizia dell’improvvisa scomparsa di Pietro Stallone, persona conosciuta e voluta bene da tutti per la sua semplicità e affettuosità. Un cittadino che si è anche contraddistinto per aver, negli ultimi anni, svolto attività di pubblica utilità, dedicandosi, in particolare, con scrupolo e diligenza alla quotidiana attività di pulizia della villa comunale. Nel ricordare con grande affetto il povero Pietro, ‘cittadino attivo’ e amico di tutti, esprimo sentimenti di cordoglio ai familiari.”

Pietro era noto per il suo lavoro volontario davanti al Municipio, dove ogni giorno si occupava della pulizia, accoglieva con gentilezza i cittadini e manteneva in ordine gli spazi pubblici. Un impegno nato anche da una rinascita personale: dopo un grave incidente nel 2002 e un lungo coma, la riabilitazione non gli consentì di tornare al lavoro. Ma questo non gli impedì di offrire il suo tempo e le sue energie al servizio della comunità, anche come percettore del Reddito di cittadinanza.

Era impossibile non notarlo, con il suo gilet arancione, la ramazza in mano e quel sorriso sincero che regalava a tutti. Oggi, il mare lo ha portato via, lasciando dietro di sé il ricordo indelebile di un uomo semplice, ma straordinariamente generoso.

