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Tre Fontane, il Primo Maggio si accende: attesa per un evento da ricordare

Mar 30, 2026

Oggi vi racconto cosa si farà a Tre Fontane, il primo Maggio .

Sarà in  programma un evento mai visto negli ultimi anni. 

Negli ultimi giorni il tam-tam è diventato sempre più forte. Le informazioni ufficiali, al momento, restano limitate. Tuttavia, alcuni elementi sembrano ormai certi:

  • si tratterebbe di un evento di grande richiamo
  • coinvolgerebbe musica, intrattenimento

La location non è casuale. Tre Fontane, con il suo lungomare e le ampie spiagge, rappresenta uno scenario ideale per eventi di grande portata.

  • un concerto  
  • una produzione scenografica importante
  • un evento pensato per attrarre pubblico anche da fuori provincia

Ora non resta che attendere comunicazioni ufficiali per conoscere tutti i dettagli.

Nel frattempo, una cosa è certa: a Tre Fontane l’attesa è già altissima. E questo Primo Maggio potrebbe davvero trasformarsi in una giornata da ricordare.

 

 

 

Di Redazione Redazione

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