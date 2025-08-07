Tre Fontane: il 9 agosto il concerto di Martina Pagliarello e Francesca Impallari per i “Progetti del Cuore”

Musica, solidarietà e talento nella piazza Favoroso

Sabato 9 agosto 2025, la piazza Favoroso di Tre Fontane si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto per accogliere uno degli eventi musicali più attesi dell’estate: il concerto con gli inediti di Martina Pagliarello e Francesca Impallari.

Una serata di grande musica d’autore che unisce arte e solidarietà, all’interno della rassegna “Progetti del Cuore”, un circuito di eventi culturali e artistici a sostegno dei reparti di Oncologia del territorio. L’iniziativa è promossa dall’Associazione MUSICARTculture di Francesca Impallari, con la compartecipazione della Pro Loco di Campobello e il patrocinio gratuito del Comune di Campobello di Mazara.

I brani che Martina e Francesca presenteranno al pubblico non sono solo testimonianza del loro talento, ma hanno già raggiunto una dimensione nazionale: alcune delle loro produzioni discografiche sono state infatti utilizzate per la sonorizzazione di servizi nel noto programma televisivo “La Vita in Diretta” su RAI 1.

Ad arricchire l’atmosfera del concerto, una band di musicisti di altissimo livello:

Francesco Critti alle chitarre

Francesco Federico al basso e flauto

Antonio Troiano alla batteria

Gaspare Federico alle tastiere e programmazioni

Sofia Navetta e Christian Fazzino ai cori

Una formazione che promette un live potente, emozionante e curato in ogni dettaglio.

L’ingresso è gratuito, ma durante la serata sarà possibile sostenere l’iniziativa con una donazione per i CD di Francesca e Martina: parte del ricavato andrà devoluta ai reparti oncologici del territorio, contribuendo concretamente a un progetto di grande valore umano.

Un’occasione imperdibile per vivere una notte di musica sotto le stelle, lasciarsi emozionare da due voci straordinarie e diventare parte attiva di una causa che tocca il cuore di tutti.

