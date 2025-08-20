Tre Fontane accoglie i Tintinnabula: stasera il gran concerto in Piazza Favoroso

Tre Fontane si prepara a vivere una serata speciale all’insegna della musica e della convivialità. Questa sera, mercoledì 20 agosto, alle ore 21:30, la suggestiva Piazza Favoroso sarà il palcoscenico del concerto dei Tintinnabula, storica formazione siciliana che da oltre vent’anni porta avanti un progetto musicale originale e coinvolgente.

Tintinnabula non sono solo un gruppo musicale, ma un’autentica esperienza di spettacolo: ritmo, ironia e grande tecnica strumentale si fondono in una performance capace di trasformare ogni concerto in una festa. Non a caso, la loro lunga carriera è costellata di successi e applausi in tutta la Sicilia e non solo, rendendoli ambasciatori di un modo di fare musica che sa coniugare tradizione e innovazione.

Il concerto rientra nel cartellone del Festival del Mare e del Gusto. La presenza dei Tintinnabula, a chiusura della rassegna, conferma la volontà degli organizzatori di regalare al pubblico un evento di qualità, capace di unire musica, territorio e identità.

L’ingresso è libero e gratuito: un’occasione da non perdere per chiunque voglia trascorrere una serata all’aperto tra buona musica, profumi di mare e il calore di una comunità che si ritrova.

Tre Fontane stasera si veste di note, e i Tintinnabula promettono di far risuonare Piazza Favoroso con la magia intramontabile della loro musica.

