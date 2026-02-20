Campobello News

Campobello di Mazara

Toti e Totino a Campobello: ultimi biglietti

Feb 20, 2026

Dopo il tutto esaurito della serata inaugurale con Claudia Gerini, la rassegna “Il Bello di Sicilia 3” torna protagonista a Campobello di Mazara con un secondo appuntamento che si preannuncia ricco di risate e grande partecipazione di pubblico.

Domenica 22 febbraio, alle 18.30, il palcoscenico del Cine‑teatro Olimpia “Gregorio Mangiagli” ospiterà lo spettacolo “Tutto quanto fa spettacolo”, interpretato dalla travolgente coppia comica Toti e Totino.

Tra i volti più riconoscibili della comicità siciliana contemporanea, Toti e Totino vantano una lunga carriera tra teatro e televisione. Il grande pubblico li conosce soprattutto per la loro partecipazione alla trasmissione “Insieme” su Antenna Sicilia, dove hanno conquistato consensi grazie a uno stile immediato e popolare, fatto di equivoci irresistibili, personaggi surreali e una forte complicità scenica.

In “Tutto quanto fa spettacolo” il duo porta in scena uno show brillante e dinamico che fonde teatro e cabaret, lasciando ampio spazio all’improvvisazione. Il racconto ironico del quotidiano, le contraddizioni della vita di tutti i giorni e l’uso sapiente del dialetto diventano strumenti per una comicità autentica, capace di parlare a pubblici di tutte le età.

La terza edizione della rassegna “Il Bello di Sicilia” è promossa dalla Quintosol Production con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e il contributo del Libero Consorzio Provinciale di Trapani. La direzione artistica del cartellone è affidata a Piero Di Stefano e Giacomo Maltese, che anche quest’anno hanno costruito una proposta culturale di qualità, capace di valorizzare grandi nomi dello spettacolo e il territorio.

Biglietti

I biglietti sono disponibili presso il punto vendita Sole Luna – Telefonia, in via Garibaldi, e online sul sito www.ticketzeta.it.

Per l’acquisto dei ticket è possibile utilizzare la Carta Docenti.
Info:
– info@quintosol.it;
– +393389837558

Di Redazione Redazione

