Torretta Granitola riscopre le sue radici: serata-evento sulla storica tonnara

L’11 agosto, nell’atrio parrocchiale di Torretta Granitola, la comunità si è ritrovata per un evento dal forte valore storico e identitario, dedicato alla memoria della tonnara locale e alle tradizioni che l’hanno resa un simbolo della borgata.

Protagonista e promotore della serata, il dott. Gianluca Serra, nipote del compianto rais Giuseppe Barraco, che con passione e rigore ha condotto i presenti in un viaggio nel passato attraverso due preziose testimonianze cinematografiche: i corti di Gurrieri (1949) e De Seta (1955), veri documenti di memoria visiva.

L’evento, introdotto dall’arciprete don Nicola Patti, ha ricordato le origini della borgata e le tradizioni religiose legate alla pesca del tonno, citando anche la storica monografia di Francesco Nicotra (1907). Dalla metà dell’Ottocento, con il trasferimento delle attività di pesca e conservazione del pescato da Tre Fontane a Torretta Granitola ad opera dei fratelli Di Benedetto, il borgo si trasformò in un centro pulsante di vita marinara, popolato durante la stagione della pesca da oltre mille persone tra pescatori, villeggianti e commercianti.

Il dott. Serra ha rievocato i riti e le usanze legati alla mattanza, intrisi di significato religioso: dalle “cialome” cantate dai tonnaroti, al triplice “Gesù” pronunciato a capo scoperto al termine della pesca, fino alle feste che accompagnavano la fine del ciclo produttivo. Particolarmente sentita la festa dell’Assunta, il 15 agosto, e quella dell’Ascensione, con usi suggestivi come il bagno dei greggi al mare e il rientro in carovana tra fumi rituali.

Tra le autorità presenti, il sindaco di Campobello Giuseppe Castiglione, il dott. Sebastiano Maggio e il prof. Gaetano Maniscalco, presidente del Club Nautico e co-organizzatore dell’iniziativa. Non è mancato il saluto del vescovo mons. Angelo Giurdanella, che in un messaggio ha sottolineato l’importanza del dialogo tra cultura e Vangelo come via per il bene comune.

La serata ha rappresentato non solo un momento di memoria storica, ma anche l’avvio di un percorso di recupero di testimonianze, cimeli e racconti per ricostruire la storia completa della tonnara, della famiglia Amodeo e delle figure religiose che hanno segnato la vita della borgata. Un invito aperto a tutti coloro che vogliano contribuire a mantenere viva la memoria di Torretta Granitola e dei suoi anni d’oro, prima della chiusura definitiva della tonnara nel 1972.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati