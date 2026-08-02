Torretta Granitola dà il via al Summer Fest 2026: al via tre serate di musica, spettacolo e grandi emozioni

È arrivato il momento tanto atteso. Torretta Granitola si prepara ad accendere i riflettori sul Summer Fest 2026, la grande rassegna estiva che da oggi, lunedì 3 agosto, porterà nella suggestiva località balneare tre serate all’insegna della musica, della comicità e del divertimento.

Organizzato dall’Associazione Teatro Studio Mazarine, il Summer Fest torna con un programma ricco e coinvolgente, pensato per regalare momenti di svago e condivisione a residenti, turisti e visitatori che in questi giorni affollano la costa trapanese.

Ad aprire ufficialmente la manifestazione, questa sera, lunedì 3 agosto, sarà lo spettacolo “Cabaret Siciliano” de I 4 Gusti, il celebre gruppo comico pronto a conquistare il pubblico con ironia, battute e quella comicità tutta siciliana capace di unire generazioni diverse.

Domani, martedì 4 agosto, spazio alla grande musica con il concerto de I Dioscuri, mentre mercoledì 5 agosto il Summer Fest chiuderà in bellezza con Radio Time 90, un grande party musicale dedicato alle hit indimenticabili degli anni Novanta, pronto a far ballare il pubblico sotto le stelle.

A guidare il pubblico durante tutte le serate sarà Vittoria Abbenante, che accompagnerà gli spettatori attraverso il ricco programma della manifestazione.

Tra i momenti più attesi del Summer Fest 2026 ci sarà anche la consegna del prestigioso Premio “Il Faro”, un riconoscimento nato per valorizzare personalità che, attraverso talento, passione e impegno, hanno contribuito alla crescita culturale e alla promozione del territorio.

La manifestazione gode del patrocinio del Comune di Campobello di Mazara, del Libero Consorzio Comunale di Trapani e dell’Assemblea Regionale Siciliana, a testimonianza del valore culturale e sociale di un evento che punta a valorizzare Torretta Granitola come luogo di incontro, spettacolo e turismo.

Questa sera, quindi, appuntamento imperdibile a Torretta Granitola per la prima notte del Summer Fest 2026: una festa aperta a tutti, con spettacoli gratuiti, musica e intrattenimento per vivere insieme l’estate siciliana.

Il conto alla rovescia è finito: Torretta Granitola è pronta a vivere tre serate di emozioni, sorrisi e grande spettacolo.

Mi piace: Mi piace Caricamento in corso…

Correlati

Scopri di più da Campobello News Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.