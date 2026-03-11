Terzo mandato, l’ARS dice ancora no: a Campobello si apre definitivamente una nuova fase politica

La questione del terzo mandato per i sindaci siciliani torna ancora una volta al centro del dibattito politico regionale. Nelle ultime ore, infatti, l’Assemblea Regionale Siciliana ha nuovamente bocciato la norma che avrebbe consentito ai sindaci dei comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti di candidarsi per un terzo mandato consecutivo.

Si tratta della terza bocciatura nel giro di poco più di un mese, un passaggio politico che, di fatto, chiude definitivamente ogni possibilità di modifica della norma in vista delle prossime elezioni amministrative.

La decisione ha inevitabilmente effetti diretti anche su Campobello di Mazara, dove il dibattito sul futuro politico della città era già acceso dopo il primo stop arrivato dall’aula parlamentare regionale.

Fine di un ciclo amministrativo

Con questa nuova bocciatura si chiude ufficialmente la possibilità per il sindaco uscente, Giuseppe Castiglione, di presentarsi per un terzo mandato consecutivo.

Una prospettiva che, fino a poche settimane fa, veniva considerata ancora possibile da una parte della maggioranza regionale e da diversi amministratori locali. Tuttavia, il voto dell’ARS ha ribadito con chiarezza la volontà dell’aula di non modificare l’attuale limite dei due mandati consecutivi per i sindaci di questi comuni.

Per Campobello si tratta quindi della fine di una stagione amministrativa durata quasi undici anni, caratterizzata da una continuità politica che ha segnato profondamente la vita amministrativa della città.

La chiusura definitiva della strada del terzo mandato apre ora una fase completamente nuova per la politica locale.

La prossima competizione elettorale non sarà più centrata sulla continuità della leadership amministrativa uscente, ma sulla costruzione di nuovi equilibri politici e nuove candidature.

All’interno del dibattito politico cittadino stanno già emergendo nomi e possibili scenari che potrebbero delineare il quadro delle future alleanze e delle coalizioni che si presenteranno alle urne.

Nei prossimi mesi sarà infatti determinante capire:

quali forze politiche sceglieranno di proseguire nel solco dell’esperienza amministrativa uscente?

quali nuove candidature emergeranno dal panorama civico e politico locale?

quali alleanze prenderanno forma in vista della prossima campagna elettorale?

Con la terza bocciatura del terzo mandato all’ARS, il quadro normativo appare ormai definito. Per Campobello di Mazara si apre dunque una fase di confronto politico che porterà inevitabilmente alla costruzione di una nuova proposta amministrativa per la città.

Dopo oltre un decennio segnato dalla stessa guida politica, la prossima tornata elettorale potrebbe rappresentare uno dei momenti più importanti per il futuro amministrativo del territorio, chiamato a scegliere la direzione da intraprendere nei prossimi anni.

La partita politica, di fatto, è appena iniziata.

