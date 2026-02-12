Campobello News

Informazione in un click- Blog di Informazione-

Sicilia

Terzo mandato del sindaco in Sicilia rinviato di una settimana . Cosa accade?

Feb 12, 2026

La riforma degli enti locali si è arenata sull’articolo 10. Una disposizione che, in apparenza, riguarda semplicemente la digitalizzazione degli atti dei Comuni siciliani, ma che ha comunque suscitato numerose perplessità. L’esito della votazione segreta è stato netto: 33 voti contrari e un solo favorevole, quello della presidente di turno, Luisa Lantieri.

Il provvedimento è stato quindi rinviato al 17 febbraio, una data cruciale. Il mancato via libera al disegno di legge potrebbe infatti compromettere l’entrata in vigore di alcune misure, tra cui quella sulle cosiddette “quote rosa” nelle giunte comunali, in vista delle prossime amministrative. La norma deve essere approvata almeno 45 giorni prima del voto, attualmente ipotizzato tra il 17 e il 24 maggio. Se si votasse il 17 maggio, i termini sarebbero già superati; con il 24 maggio resterebbe un margine minimo. In tal caso, l’approvazione dovrebbe arrivare necessariamente nella seduta del 17 febbraio.

Oltre alla questione dei tempi, restano le tensioni politiche. Le divisioni non riguardano soltanto il contenuto del testo — come nel caso del terzo mandato dei sindaci o della figura del consigliere supplente, temi che spaccano trasversalmente gli schieramenti — ma anche equilibri più ampi. Tra i 33 voti contrari figurano infatti anche esponenti del centrodestra: un segnale che molti interpretano come un messaggio indirizzato al governatore, in vista di un possibile rimpasto.

Di Redazione Redazione

Articoli correlati

Sicilia

Internazionalizzazione, Regione pubblica l’avviso del Piano fiere e mercati. Tamajo: «Sostegno alle imprese siciliane per crescere sui mercati esteri»

Feb 12, 2026
Sicilia

Allarme arance da alcuni paesi esteri : pesticidi vietati e concorrenza sleale, il Consorzio IGP chiede più controlli

Feb 12, 2026
Sicilia

Politiche sociali, oltre 17 milioni di euro a gennaio per le persone con disabilità gravissima

Feb 12, 2026

You missed

Sicilia

Internazionalizzazione, Regione pubblica l’avviso del Piano fiere e mercati. Tamajo: «Sostegno alle imprese siciliane per crescere sui mercati esteri»

12 Febbraio 2026 Redazione Redazione
Marsala

“UN DONO PER LA VITA”. L’AVIS MARSALA INCONTRA GLI STUDENTI DEL LICEO SCIENTIFICO

12 Febbraio 2026 Redazione Redazione
Sicilia

Allarme arance da alcuni paesi esteri : pesticidi vietati e concorrenza sleale, il Consorzio IGP chiede più controlli

12 Febbraio 2026 Redazione Redazione
Sicilia

Politiche sociali, oltre 17 milioni di euro a gennaio per le persone con disabilità gravissima

12 Febbraio 2026 Redazione Redazione