Sicilia

Terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria: scossa avvertita in tutta la Sicilia Orientale, Protezione Civile in allerta

Gen 10, 2026

Terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria: Protezione Civile in allerta

Un forte terremoto ha colpito oggi le coste meridionali della Calabria, con una magnitudo stimata di 5.1. Secondo i primi rilevamenti, l’epicentro è stato localizzato al largo della costa calabrese, a una profondità di circa 10 chilometri.

La scossa è stata distintamente avvertita anche nelle province limitrofe, tra cui Messina  e Catania , dove numerosi cittadini hanno segnalato il movimento sismico. Nonostante l’intensità percepita, al momento non sono stati segnalati danni a edifici né feriti.

La Protezione Civile ha immediatamente attivato le procedure di monitoraggio e controllo, raccomandando prudenza ma tranquillizzando la popolazione. I cittadini sono invitati a mantenere la calma e a seguire le indicazioni ufficiali, evitando spostamenti non necessari nelle zone più vicine all’epicentro.

Eventuali aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore, mentre le squadre locali continuano a sorvegliare la situazione per garantire la sicurezza di residenti e turisti.

Il sisma odierno ricorda l’importanza della preparazione e della prevenzione in una regione, come la Calabria, soggetta a frequenti attività sismiche.

Di Redazione Redazione

