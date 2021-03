Mega Offerta SAMSUNG MicroSDXC 128GB with SD Adapter for MicroSD

Capacità di memorizzazione di 128 GB Compatibile UHS-I e classe 10 con adattatore per schede SD Questo testo è stato tradotto in una macchina.

Aumenta la memoria del tuo dispositivo mobile compatibile per foto, musica, video e molto altro ancora con le schede microSD veloci e robuste di Samsung

Velocità fino a 100 MB/s in lettura o 60 MB/s in scrittura, lunga durata e sicurezza rendono le schede della serie EVO più un compagno affidabile per le applicazioni quotidiane e professionali.