Insta360 GO 2, la action cam invisibile

ora disponibile su GoCamera

Pesa solo 27 grammi ed è grande quanto un pollice.

La nuova GO 2 di Insta360 garantisce riprese mozzafiato grazie

ad una stabilizzazione di alta qualità e batteria di lunga durata.

Una microcamera “grande” quanto il pollice di una mano. È disponibile da oggi su GoCamera, GO 2: la nuova action cam di Insta360.

Insta360 GO 2 è un “assistente” invisibile, adatto a videomaker, appassionati di fotografia e sportivi. A differenza delle altre action cam, non necessita di supporti scomodi e ingombranti: si aggancia facilmente a cappelli, t-shirt e zaini tramite una calamita incorporata e una serie di accessori aggiuntivi.

La combinazione vincente tra dimensioni, stabilizzazione e prestazioni, garantisce risultati eccellenti in ogni situazione. Con soli 27 grammi di peso.

E non solo: il vetro temperato protettivo intercambiabile e con certificazione IPX8, ne permette l’utilizzo anche subacqueo fino a 4 metri di profondità.

4 campi visivi per un’inquadratura perfetta

Anche se può sembrare piccolo, l’obiettivo di GO 2 permette di riprendere tutto ciò che la circonda senza il minimo sforzo o movimento. Questo grazie alla stabilizzazione FlowState e al campo visivo ad ampio spettro.

Si può scegliere fra quattro campi visivi di registrazione, a seconda dell’inquadratura di cui si ha bisogno:

Ultra Wide a 120° , perfetto per riprendere un paesaggio;

, perfetto per riprendere un paesaggio; ActionView a 110° , utile per le acquisizioni di immagini mentre si è in movimento e per le prospettive in prima persona;

, utile per le acquisizioni di immagini mentre si è in movimento e per le prospettive in prima persona; Linear, per una ripresa realistica della scena;

per una ripresa realistica della scena; Narrow, per catturare il singolo dettaglio.

Inoltre, è possibile condensare le azioni con le funzioni Hyperlapse dinamico (con velocità fino a 6x) e super slow-mo (4x). Per le riprese notturne, la modalità Nightlapse permette di avere i giusti intervalli e tempi di esposizione.

Un’app per tutto

Usare Insta360 GO 2 è facile e accessibile a tutti, non serve essere esperti di complicati programmi fotografici professionali. Ogni funzione può essere controllata tramite l’app Insta360 dedicata, in pochi minuti.

Grazie alla connessione WiFi, al termine dell’attività è possibile editare le immagini e perfezionare le clip direttamente in app, senza dover scaricare il materiale su smartphone o pc. Il programma FlashCut 2.0 integrato, grazie ad un algoritmo di Intelligenza Artificiale, seleziona in automatico i frame e foto migliori e li edita.

Ricarica anche in movimento

La custodia è un ulteriore valore aggiunto di questa nuova action cam. Non è un semplice accessorio di protezione, è molto di più: per non avere problemi di batteria scarica, basta inserire Insta360 GO 2 al suo interno e si ricaricherà in soli 30 minuti, permettendoti così di proseguire con le riprese per altri 150 (il doppio dei minuti della maggior parte delle action cam).

Non solo, la custodia funge anche da telecomando, da tripode e da impugnatura per scattare i selfie e ha un punto di fissaggio da ¼”, pronto per essere montato su di un selfie stick. Infine, usando la connessione Bluetooth integrata, è possibile controllare la action cam fino a 10 metri di distanza.

Insta360 GO 2 è disponibile ora a 319,99€ e nella confezione sono compresi: custodia di ricarica, ciondolo magnetico, Easy Clip, supporto girevole ed una protezione per l’obiettivo.

Acquista ora GO 2 su GoCamera, Rivenditore Autorizzato Insta360.

Insta360 GO 2 | Tutte le action cam

Dall’acquisto alla condivisione della tua storia, sempre insieme. Your Story, Together – Nel DNA di GoCamera c’è la passione per lo sport, la fotografia, i video e la condivisione, maturata con l’esperienza nel mondo delle action cam GoPro e droni DJI dei quali siamo Rivenditori Autorizzati per l’Italia. Chi sceglie di entrare nella community GoCamera e di acquistare sullo shop, lo fa perché siamo gli unici a offrire un supporto continuo, veloce ed efficiente con tecnici esperti che parlano italiano. Una vera esperienza da vivere insieme, con noi al tuo fianco, per imparare a sfruttare al meglio i tuoi acquisti, a condividere la tua storia.Grazie a tutto questo e a una costante ricerca, possiamo vantare il 100% di clienti soddisfatti, che hanno trovato finalmente il loro punto di riferimento online.

Mi piace: Mi piace Caricamento...