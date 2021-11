Android, lo smartphone non è solo svago: 4 categorie di app utili per la produttività

Il sistema operativo Android è uno dei più diffusi al mondo, che offre molte funzionalità utili a chiunque.

Su questo sistema operativo sono disponibili una mole indecifrabile di app, ma tra tutte queste, quattro categorie non possono non mancare su nessun dispositivo di chi vuole definirsi produttivo. Vediamo insieme qui di seguito quali sono queste categorie indispensabili.

Le 4 categorie di app indispensabili per la produttività

Wallet per Green Pass e carte: esistono vari metodi per salvare il proprio Green Pass o le proprie carte su uno smartphone. I sistemi Android hanno la possibilità di scaricare il wallet di Google, dove si possono inserire le proprie carte e ultimamente anche il Green pass, per averlo sempre a portata di mano. La piattaforma più utilizzata presente sia su Android che su iOS è sicuramente Stocard, che è tra l’altro è una tra le app più semplici da utilizzare. Inserire le carte fedeltà e il Green pass è un gioco da ragazzi, basta cliccare su “Aggiungi carta” e scansionare con la fotocamera dello smartphone il codice a barre per le carte e il codice QR per il certificato verde.

Software di protezione: è indispensabile possedere un antimalware su Android, in modo da poter eliminare i pericoli innescati dai malintenzionati che vogliono spiare le attività degli utenti per poi riempirli di pubblicità indesiderate o truffe. Sul Play Store ne esistono molti e, fortunatamente, sul web sono presenti tantissime informazioni sui migliori antivirus per Android, tutti con caratteristiche differenti che possono tornare utili all’utente a seconda delle circostanze. Questi antivirus sono molto affidabili e garantiscono una protezione completa di tutto il sistema operativo dello smartphone, bloccando ogni tipo di ostilità.

App per l’ufficio: tra le più importanti da avere sempre sul telefonino c’è sicuramente Office per Android. Con questo programma si può continuare a lavorare anche tramite lo smartphone, perché è uno spazio che contiene un insieme di programmi con cui si possono creare e modificare documenti, rispondere alle e-mail, sviluppare fogli di calcolo e addirittura preparare delle presentazioni. Le app di Office si possono utilizzare anche in modalità offline e permettono di salvare i documenti anche grazie agli strumenti Google, come ad esempio Google Drive. La stessa Google, poi, consente di utilizzare le sue app per creare documenti, fogli e presentazioni e le sue sono considerabili tra le applicazioni più utili per la produttività, che non devono mai mancare su uno smartphone con sistema Android.

App di messaggistica, chiamate e videochiamate: tutte app che, nemmeno a dirlo, sono utilissime se non indispensabili per essere più produttivi. Tra le migliori applicazioni ricordiamo Facebook Messenger, per mandare messaggi gratuiti ai contatti e amici di Facebook. Whatsapp, poi, è forse la più utilizzata da chiunque e la più popolare nel modo, utilizzata per inviare messaggi scritti e vocali. Ci si possono scambiare foto, video e link.

Mi piace: Mi piace Caricamento...