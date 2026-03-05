Campobello News

Teatro Golden di Palermo: il 20 marzo arriva “The Beatles Legend”, lo spettacolo tributo

Mar 5, 2026

Il prossimo 20 marzo alle ore 21.00, il Teatro Golden di Palermo ospiterà “The Beatles Legend”, uno spettacolo tributo dedicato al leggendario quartetto di Liverpool, interpretato dalla celebre band europea The Beatbox.

Si tratta di un vero e proprio viaggio immersivo nella storia dei The Beatles, la band che ha rivoluzionato la musica mondiale e segnato un’intera generazione. Lo spettacolo propone un’esperienza multimediale che unisce musica dal vivo, strumenti d’epoca, giochi di luce e spettacolari contributi video, accompagnando il pubblico attraverso le tappe più importanti della carriera dei Fab Four.

La narrazione è strutturata in cinque quadri scenici, ognuno dedicato a un momento cruciale della storia del gruppo formato da John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Ogni fase è accompagnata da cambi di scena e costumi fedelmente riprodotti, mentre su un grande schermo scorrono immagini d’archivio, animazioni e filmati d’epoca che trasformano il palco in una vera macchina del tempo musicale.

Sul palco, i musicisti dei The Beatbox ricreano con straordinaria precisione suoni, arrangiamenti e atmosfere dell’epoca, utilizzando strumenti originali e costumi realizzati dagli stessi atelier che vestirono il quartetto inglese. Non a caso la formazione è considerata una delle migliori tribute band beatlesiane d’Europa.

Il pubblico potrà rivivere alcuni dei brani più iconici della storia della musica: dai primi successi come Please Please Me fino alla maturità artistica di The Long and Winding Road, passando per classici intramontabili come Come Together e Help!.

Uno spettacolo pensato per fan storici e nuove generazioni, capace di riportare sul palco l’energia, la magia e il carisma dei leggendari Fab Four.

Biglietti disponibili su TicketOne.

Info:
Mauro Sposito
📧 ass.velvet.live@gmail.com
📞 +39 327 2844218

Web:
🌐 www.thebeatboxbeatles.com

Social:
Facebook: https://www.facebook.com/thebeatboxbeatles
Instagram: https://www.instagram.com/thebeatbox_official

 

