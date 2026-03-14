Teatro e comicità a Campobello: Ernesto Maria Ponte in scena con “C’era una volta… un ponte”

Il 29 marzo alle ore 18:30 il palco del Cine-Teatro Olimpia ospiterà uno degli attori più amati della scena siciliana, Ernesto Maria Ponte, protagonista dello spettacolo teatrale “C’era una volta… un ponte”. L’evento rientra nella rassegna culturale Il bello di Sicilia 3, iniziativa dedicata alla valorizzazione dell’arte, della cultura e dell’identità siciliana.

Uno spettacolo tra ironia e riflessione

Con il suo stile ironico e coinvolgente, Ernesto Maria Ponte porterà in scena uno spettacolo che mescola comicità, satira e riflessione sociale. “C’era una volta… un ponte” racconta con leggerezza e sarcasmo temi che riguardano la vita quotidiana dei siciliani, tra sogni, promesse e contraddizioni del nostro tempo.

Attraverso monologhi brillanti e situazioni esilaranti, l’attore palermitano riesce a trasformare la realtà in racconto teatrale, coinvolgendo il pubblico in un viaggio divertente ma anche ricco di spunti di riflessione.

Un protagonista della comicità siciliana

Ernesto Maria Ponte è uno dei volti più noti del teatro e della televisione siciliana. Attore, comico e autore, negli anni ha conquistato il pubblico grazie alla sua capacità di raccontare la Sicilia con ironia, intelligenza e grande sensibilità artistica. I suoi spettacoli registrano spesso il tutto esaurito, segno di un rapporto forte e autentico con il pubblico.

Biglietti e informazioni

I biglietti per assistere allo spettacolo sono già disponibili e possono essere acquistati:

presso il punto vendita Sole Luna – Telefonia

online sul sito www.ticketzeta.it

Per l’acquisto è possibile utilizzare anche la Carta Docenti.

Contatti

Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli organizzatori:

Email: info@quintosol.it

Telefono: +39 338 9837558

L’appuntamento con il teatro e la comicità è dunque fissato per il 29 marzo al Cine-Teatro Olimpia, per una serata all’insegna del divertimento e della cultura siciliana.

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