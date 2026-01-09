Campobello News

CULTURA TRAPANI

Stefania Auci presenta “L’alba dei leoni” al San Domenico: Trapani prima tappa del tour nazionale

Gen 9, 2026

Dopo l’anteprima esclusiva di Villa Igiea a Palermo, l’autrice trapanese sceglie la sua città per presentare il nuovo capitolo della saga dei Florio. Letture affidate all’attrice Ester Pantano.

Trapani, 9 gennaio 2026 – La saga letteraria che ha conquistato l’Italia e il pubblico internazionale torna alle origini, approdando nella città natale della sua autrice. Mercoledì 14 gennaio, alle ore 18.00, la Sala Grande del Complesso San Domenico ospiterà Stefania Auci per la presentazione de “L’alba dei leoni” (Nord Edizioni), nuovo e attesissimo capitolo della storia della famiglia Florio.

Un appuntamento dal forte valore simbolico: dopo l’anteprima esclusiva a Villa Igiea, a Palermo, la scrittrice ha scelto Trapani come prima tappa del tour nazionale, rendendo omaggio alla terra che ha alimentato la sua immaginazione e dato origine a una delle epopee familiari più affascinanti della storia italiana.

Con “L’alba dei leoni”, Stefania Auci riavvolge il nastro del tempo per raccontare le origini della dinastia Florio: le radici calabresi, l’arrivo in Sicilia, i primi sacrifici e le intuizioni che segnarono l’inizio di un’ascesa imprenditoriale straordinaria. Un romanzo che intreccia vicende private e grande Storia, restituendo al lettore il respiro di un’epoca e l’identità profonda di un popolo.

A dialogare con l’autrice sarà lo scrittore Giacomo Pilati, in un confronto che toccherà i temi centrali del romanzo, il meticoloso lavoro di ricerca storica e il percorso creativo che ha trasformato la saga dei Florio in un fenomeno editoriale internazionale, tradotto in numerose lingue e capace di superare il milione di copie vendute. La serata sarà impreziosita dalle letture dell’attrice Ester Pantano, che darà voce ad alcune delle pagine più significative del libro.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. Al termine dell’incontro è previsto il firmacopie.

L’evento è promosso dalla Città di Trapani, dalla Biblioteca Fardelliana e dalla Libreria Galli Salve – Ubik Erice, a testimonianza di una proficua collaborazione tra istituzioni e realtà culturali del territorio per la promozione della lettura e la valorizzazione delle eccellenze siciliane.

