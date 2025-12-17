Campobello News

Stasera torna Il Cinema a Campobello di Mazara: stasera “Avatar” al Cine Teatro Olimpia

Dic 17, 2025

Campobello di Mazara rivive la magia del grande schermo. Dopo un periodo di pausa, il Cine Teatro Olimpia riapre le sue porte con una serata speciale, segnando la ripresa della programmazione cinematografica nel paese.

La riapertura rientra nel nuovo palinsesto cinema promosso dall’associazione Teatro Studio Mazarine, con l’obiettivo di trasformare nuovamente il teatro in un luogo di cultura, intrattenimento e ritrovo per tutta la comunità.

Programmazione di Mercoledì 17 Dicembre 2025

  • Film: Avatar

  • Data: Mercoledì 17 dicembre 2025

  • Orario: ore 19:30

  • Luogo: Cine Teatro Olimpia – Viale Risorgimento, Campobello di Mazara

La proiezione serale di Avatar sarà la prima ufficiale della stagione cinematografica nel Cine Teatro Olimpia, scelta per inaugurare questo nuovo capitolo con un film amato dal pubblico di tutte le età.

Informazioni per gli spettatori

Per garantire un’esperienza confortevole, si consiglia al pubblico di:

  • Arrivare con anticipo, per scegliere i posti e evitare code.

Non perdere l’appuntamento di stasera alle 19:30: il grande cinema è di nuovo protagonista in città.

Di Redazione Redazione

