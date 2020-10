[Volley] Nazionale Maschile: il Mondiale di Rio 1990 celebrato sui social, in radio e in libreria   

Mancano pochi giorni al 28 ottobre, una delle date maggiormente significative per la pallavolo italiana, che quest’anno assume un valore ancora più speciale. Mercoledì scoccheranno trent’anni esatti dal primo Oro Mondiale, conquistato da Velasco e dai sui ragazzi a Rio de Janeiro.

Il 28 ottobre 1990, nel leggendario Maracanazinho, Lucchetta e compagni sconfissero 3-1 Cuba, salendo per la prima volta sul tetto del Mondo. Quel successo, dopo il primo titolo Europeo 1989, diede inizio a una serie incredibili di trionfi ottenuti dalla “Generazione di Fenomeni”.

Per rendere omaggio a tutti i protagonisti dell’Oro di Rio, mercoledì 28 ottobre alle ore 21 sulla pagina facebook QUI e sul canale youtube della Federazione Italiana Pallavolo QUI andrà in onda una lunga diretta streaming, nel corso della quale interverranno tantissimi protagonisti (azzurri, membri dello staff, giornalisti e grandi avversari) che hanno vissuto dal vivo la rassegna iridata brasiliana.

Sempre mercoledì alle ore 10.05, sul canale digitale sportivo Radio1Sport, andrà in onda lo speciale “I MONDIALI DEL ’90: INIZIA L’ETA’ DELL’ORO” dedicato alle gesta degli azzurri.

Nel corso della trasmissione radiofonica, condotta da Manuela Collazzo insieme ad Andrea Lucchetta, verranno trasmesse molte testimonianze di chi ha reso possibile l’impresa di Rio 1990 e anche i contributi di alcuni personaggi famosi che hanno vissuto da fuori l’indimenticabile cavalcata della nazionale italiana.

Per “indagare” sul successo degli azzurri, in questi giorni, Andrea Zorzi sta conducendo sul suo canale youtube QUI Processo alla Vittoria: una serie di interviste/interrogatori realizzate da Zorro con quella “Generazione di Fenomeni” che nel 1990 a Rio de Janeiro salì sul tetto del Mondo.

Il trionfo iridato degli azzurri è celebrato anche nelle librerie e nelle edicole attraverso “Il tesoro di Rio”, scritto da Leandro De Sanctis, firma storica della pallavolo e del Corriere dello Sport, all’epoca inviato in Brasile. Nelle pagine del volume vengono raccontate le gesta e sviscerati i segreti di quella squadra leggendaria, capace di sorprendere tutti e di sbaragliare il campo contro avversari ben più quotati.

