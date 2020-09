Volley. Europeo Under 20 Maschile: l’Italia vince e convince, 3-0 alla Polonia  

L’Italia under 20 maschile ha battuto oggi 3-0 (26-24, 29-27, 25-20) la Polonia, centrando il secondo successo consecutivo nel Campionato Europeo di categoria, in corso di svolgimento in Repubblica Ceca.

Rispetto alla vittoria di ieri contro il Belgio, gli azzurrini di Frigoni hanno dovuto lottare di più, specialmente nei primi due set, per avere la meglio sulla forte formazione polacca. Il 3-0 contro la Polonia avvicina Porro e compagni alle semifinali per le medaglie che si disputeranno a Brno nel week end del 3-4 ottobre.

L’Italia, prima nella pool I (2v e 6 punti), tornerà in campo domani per affrontare i padroni della Repubblica Ceca (ore 18.10).

Nel match di oggi gli azzurrini sono partiti molto bene, guadagnando un buon vantaggio sulla Polonia. Per lunghi tratti l’Italia ha comandato il gioco, ma nel finale gli avversari hanno trovato la parità. La Polonia ha avuto anche una palla set, prontamente annullata dai ragazzi di Frigoni, bravi a imporsi ai vantaggi (26-24).

Nella seconda frazione sono stati i polacchi a scappare avanti, mentre gli azzurrini sono stati costretti a inseguire. Con il passare del gioco Rinaldi e compagni hanno rimontato e in un finale molto combattuto sono stati bravi a trovare il break decisivo (29-27).

Nel terzo i ragazzi di Frigoni hanno sempre tenuto in mano il pallino del gioco, respingendo ogni tentativo di rimonta della squadra avversaria (25-20).

Miglior marcatore della partita è stato Tommaso Rinaldi con 17 punti, seguito da Alessandro Michieletto (15 p.) e da Tommaso Stefani (14 p.).

ITALIA-POLONIA 3-0 (26-24, 29-27, 25-20)

Italia: Crosato 8, Michieletto 15, Stefani 14, Gianotti 2, Rinaldi 17, Porro 2, Catania (L). Cianciotta, Ferrato, Magalini 2. Ne: Schiro, Jeroncic. All: Frigoni

Polonia: Czerwiński 2, Markiewicz 5, Kupka 6, Gierżot 14, Urbanowicz 9, Durski, Dereń (L). Gomułka 6, Borkowski, Pawlun, Czyżowski 1. N.e: Strulak. All. Pawlik

Arbitri: Rogic (SRB), Bosenko (UCR).

Durata set: 27′, 29′, 25’.

Italia: 6 a, 13 bs, 8 mv, 28 et

Polonia: 2 a, 12 bs, 5 mv, 20 et.

Il CALENDARIO DEGLI AZZURRINI



28 settembre

18:10 Repubblica Ceca – Italia a Kurim

29 settembre

Giorno di riposo

30 settembre

16:00 Italia- Francia a Brno

1 ottobre

17:30 Serbia – Italia a Kurim

Il format della competizione prevede che le prime due di ciascuna pool si affronteranno nelle semifinali incrociate; le terze e le quarte concorreranno per i posti dal quinto all’ottavo.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul sito //www.me2020u20.cz/ e sul canale youtube Ceský Volejbal QUI

