Volley. Europeo Under 20 maschile: gli azzurrini volano in semifinale      

La nazionale italiana maschile under 20 ha centrato con un turno d’anticipo la qualificazione alle semifinali del Campionato Europeo di categoria, in corso di svolgimento a Brno. I ragazzi di Angiolino Frigoni grazie al quarto successo consecutivo, 3-0 (25-22, 27-25, 25-13) contro la Francia, si sono assicurati il primo posto nella pool I e di conseguenza la certezza di scendere in campo questo week-end nelle gare che assegneranno le medaglie.

A distanza di quattro anni (2016 a Plovdiv) la nazionale juniores tricolore è tornata tra le prime quattro d’Europa, ottenendo contro i transalpini il quarto 3-0 della rassegna continentale. Nel primo set Porro e compagni sono scappati avanti e hanno resistito ai tentavi di recupero degli avversari.

Più sofferta la vittoria del secondo, i ragazzi di Frigoni hanno tenuto in mano per lunghi tratti il pallino del gioco, ma con il passare del gioco hanno rallentato e i francesi ne hanno approfittato. L’Italia è stata brava a reagire nel finale, quando ha annullato due palle set e poi ha piazzato il break decisivo.

Senza storia il terzo parziale, gli azzurrini hanno dominato fin dalle prime azioni, mentre la Francia non è più stata in grado di replicare.

I migliori marcatori del match sono stati Michieletto e Rinaldi entrambi autori di 14 punti, seguiti da Stefani (11 punti).

Per conoscere il nome dell’avversario dell’Italia in semifinale bisognerà aspettare domani sera, quando si concluderà la Pool II, al momento comandata dalla Russia davanti alla Bielorussia.

ITALIA-FRANCIA 3-0 (25-22, 27-25, 25-13)

ITALIA: Crosato 5, Porro, Michieletto 14, Gianotti 7, Stefani 11, Rinaldi 14, Catania (L). Cianciotta 2, Ferrato, Schiro. Ne: Magalini e Jeroncic. All: Frigoni

FRANCIA: Lavigne 6, Doumbia 6, Magnin 3, Paes 2, Pothron 10, Nack-Minyem 2, Loubeyre (L). Gempin 3, Socie, Taramini 1. N.e: Lawani, Helfer. All. Francastel

Arbitri: Pindral (Pol) e Hesse (Ger).

Durata set: 26’, 29’, 20’.

Spettatori: 20.

Italia: 5 a, 15 bs, 10 mv, 26 et.

Francia: 3 a, 13 bs, 3 mv, 24 et.

lL CALENDARIO DEGLI AZZURRINI

1 ottobre

17:30 Serbia – Italia a Kurim

lL CALENDARIO

Semifinali 5°- 8° posto – 3 ottobre (Brno)

ore 12.30 3a Pool I – 4a Pool II

ore 15 3a Pool II – 4a Pool I

Semifinali 1° – 4° posto – 3 ottobre (Brno)

ore 17.30 1a Pool I – 2a Pool II

ore 20 1a Pool II – 2a Pool I

Finali 5°- 6° posto e 7°- 8° posto – 4 ottobre (Brno)

ore 10.30 e ore 13

Finali 3°- 4° posto e 1°- 2° posto – 4 ottobre (Brno)

ore 15.30 e ore 18

Il format della competizione prevede che le prime due di ciascuna pool si affronteranno nelle semifinali incrociate; le terze e le quarte concorreranno per i posti dal quinto all’ottavo.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul sito //www.me2020u20.cz/ e sul canale youtube Ceský Volejbal QUI



Europei Under 17 Femminili: la Germania rinuncia alla partecipazione



La Nazionale tedesca non parteciperà ai Campionati Under 17 Femminili. La squadra, infatti, per volontà della federazione che ha seguito le indicazioni governative non ha raggiunto il Montenegro. Il girone II, dunque, sarà composto da solo cinque squadre.

Le azzurrine del tecnico Marco Mencarelli, inserite nella Pool I, faranno il loro esordio domani contro la Slovenia (ore 17.30).

Di seguito dunque i gironi e il calendario rivisitato

I GIRONI

Pool I Podgorica: Montenegro, Italia, Slovenia, Turchia, Bulgaria, Slovacchia.

Pool II Podgorica: Russia, Bielorussia, Serbia, Romania, Polonia.

IL CALENDARIO

Pool I Podgorica (Montenegro): Montenegro, Italia, Slovenia, Turchia, Bulgaria, Slovacchia

1a Giornata – 1° ottobre

ore 15 Bulgaria-Turchia

ore 17.30 Slovenia-Italia

ore 20 Montenegro-Slovacchia

2a Giornata – 2 ottobre

ore 15 Turchia-Slovenia

ore 17.30 Slovacchia-Italia

ore 20 Montenegro-Bulgaria

3a Giornata – 3 ottobre

ore 15 Italia-Turchia

ore 17.30 Bulgaria-Slovacchia

ore 20 Slovenia-Montenegro

4a Giornata – 5 ottobre

ore 15 Slovacchia-Turchia

ore 17.30 Bulgaria-Slovenia

ore 20 Montenegro-Italia

5a Giornata – 6 ottobre

ore 15 Slovenia-Slovacchia

ore 17.30 Italia-Bulgaria

ore 20 Turchia-Montenegro

Pool II Podgorica (Montenegro): Russia, Bielorussia, Serbia, Romania, Polonia

1a Giornata – 1° ottobre

ore 17.30 Bielorussia-Romania

ore 20 Russia-Polonia

2a Giornata – 2 ottobre

ore 17.30 Polonia-Serbia

ore 20 Russia-Bielorussia

3a Giornata – 3 ottobre

ore 17.30 Serbia-Romania

ore 20 Bielorussia-Polonia

4a Giornata – 5 ottobre

ore 17.30 Polonia-Romania

ore 20 Russia-Serbia

5a Giornata – 6 ottobre

ore 17.30 Serbia-Bielorussia

ore 20 Romania-Russia

Semifinali 5°- 8° posto – 8 ottobre (Podgorica)

ore 11.30 3a Pool I – 4a Pool II

ore 14 3a Pool II – 4a Pool I

Semifinali 1°- 4° posto – 8 ottobre (Podgorica)

ore 16.30 1a Pool I – 2a Pool II

ore 19 1a Pool II – 2a Pool I

Finali 5°- 6° posto e 7°- 8° posto – 9 ottobre (Podgorica)

ore 11.30 e ore 14

Finale 1°- 2° posto e 3°- 4° posto – 9 ottobre (Podgorica)

ore 16.30 e ore 19

Tre fischietti italiani entrano a far parte degli arbitri FIVB

Negli scorsi giorni un grande attestato di stima è arrivato per il settore arbitrale italiano, Mauro Goitre, Armando Sibari e Dominga Lot sono stati infatti nominati arbitri FIVB del gruppo C.

Dominga Lot è la prima donna arbitro italiano a ottenere questo riconoscimento, sulla scia di Ilaria Vagni che nel 2019 è stato il primo fischietto italiano donna a dirigere una competizione della FIVB.

I tre neo-nominati si vanno aggiungere alla folta pattuglia italiana degli arbitri FIVB, composta da: Simone Santi, Daniele Rapisarda, Stefano Cesare (gruppo A) e Andrea Puecher (gruppo B1).

La decisione della Federazione Internazionale premia ancora una volta il grande lavoro portato avanti dall’intero settore Ufficiali di Gara della federazione italiana pallavolo, guidato dal responsabile nazionale Luigi Roccatto e per l’attività internazionale da Fabrizio Pasquali (responsabile degli arbitri di serie A).

Mi piace: Mi piace Caricamento...