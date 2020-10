[Volley] Europei Under 20 maschili: la finale è Italia-Russia

Sarà la Russia l’avversario dell’Italia nella finale del Campionato Europeo under 20 maschile, in corso di svolgimento a Brno. Alle ore 18 gli azzurrini di Angelino Frigoni scenderanno in campo per affrontare la nazionale russa, uscita vincitrice dalla seconda semifinale 3-2 (25-17, 19-25, 18-25, 25-22, 15-13) in rimonta contro il Belgio.

Italia e Russia è stata la finale del Mondiale under 19 dello scorso anno a Tunisi, in quell’occasione i ragazzi di Vincenzo Fanizza s’imposero 3-1.

A distanza di un anno le due squadre si sono dimostrate le più forti anche all’Europeo under 20, garantendosi la partecipazione al Campionato Mondiale under 21 del prossimo anno.

Sempre domani alle ore 15.30 Bielorussia e Belgio si affronteranno per la medaglia di Bronzo.

RISULTATI – 3 ottobre

Semifinali

Italia – Bielorussia 3-0 (25-19, 25-18, 25-19)

Russia – Belgio 3-2 (25-17, 19-25, 18-25, 25-22, 15-13)

IL CALENDARIO – 4 ottobre

Finale 3°- 4° posto

ore 15.30 Bielorussia – Belgio

Finale 1°- 2° posto

ore 18 Italia – Russia

Tutte le gare saranno in diretta streaming sul sito https://www.me2020u20.cz/ e sul canale youtube Cesky Volejbal QUI

