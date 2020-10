Volley. Europei Maschili Under 20: quinto successo azzurro, 3-0 anche alla Serbia

Europeo Under 17 femminile: esordio vincente dell’Italia, 3-1 alla Slovenia

Con il quinto 3-0 (25-20, 25-16, 25-16) consecutivo – questa sera battuta la Serbia, la Nazionale Under 20 Maschile ha chiuso imbattuta la fase a gironi dei Campionati Europei di categoria. I ragazzi di Angiolino Frigoni, che avevano già staccato ieri il pass per le semifinali, sabato alle ore 17.30 se la vedranno con la Bielorussia vincitrice oggi sulla Germania e arrivata seconda nell’altro raggruppamento alle spalle della Russia vittoriosa sull’Olanda e quindi prima nel raggruppamento.

Al momento, dunque, si conoscono i nomi di tre semifinaliste su 4 in attesa del match di questa sera tra Repubblica Ceca e Belgio al termine del quale si conoscerà la classifica definitiva della pool 1 e dunque la seconda del raggruppamento alle spalle della Nazionale Tricolore.

Per quanto riguarda la gara odierna gli azzurrini, scesi in campo con una formazione rivoluzionata con Frigoni che ha schierato chi fino ad ora aveva giocato meno, non hanno avuto particolari problemi a gestire la situazione dimostrando una certa superiorità rispetto ai pari età balcanici.

Pur schierando una formazione molto diversa da quella solita, quindi, il tecnico italiano ha avuto ottime risposte dalla sua squadra che si prepara dunque ad affrontare la fase clou di questa rassegna continentale nel migliore dei modi.

Domani il calendario prevede un secondo giorno di riposo prima della gara che varrà l’accesso alla finale per la medaglia d’oro.

Top scorer del match odierno Andrea Schiro con 15 punti.

ITALIA-SERBIA 3-0 (25-20, 25-16, 25-16)

ITALIA: Cianciotta 8, Ferrato 4, Magalini 11, Jeroncic 6, Stefani 9, Schiro 15, Catania (L). Porro. Ne: Crosato, Gianotti, Stefani, Rinaldi. All: Frigoni

SERBIA: Bekric 6, Fet, Nikolic 2, Masulovic 3, Culibrk 6, Kozic 1, Niketic (L). Vidovic 1, Cetkovic, Bojovic, Rudic. Ne: Miskovic (L). All: Macuzic

Arbitri: Hesse (GER), Kralovic (SVK)

Durata set: 19’, 17’, 18’ Spettatori: 20

Italia: a 7 bs 21 mv 12 et 27

Serbia: a 2 bs 14 mv 7 et 24

Classifiche:

Pool I (parziale): Italia 5v 15 pt; Francia 3v 2s 9pt; Belgio 3v 1s 7pt, Polonia 2v 3s 7pt, Serbia 1v 4s 2pt, Repubblica Ceca 4 s 0pt.

Da giocare: Repubblica Ceca-Belgio (ore 20)

Pool II: Russia: 3v 8pt, Bielorussia 2v 1s 6 pt, Olanda 1v 2s 3pt, Germania 3 s 1 pt.

Qualificate al momento alle semifinali: Italia, Russia e Bielorussia

lL CALENDARIO

Semifinali 5°- 8° posto – 3 ottobre (Brno)

ore 12.30 3a Pool I – 4a Pool II

ore 15 3a Pool II – 4a Pool I

Semifinali 1° – 4° posto – 3 ottobre (Brno)

ore 17.30 1a Pool I – 2a Pool II

ore 20 1a Pool II – 2a Pool I

Finali 5°- 6° posto e 7°- 8° posto – 4 ottobre (Brno)

ore 10.30 e ore 13

Finali 3°- 4° posto e 1°- 2° posto – 4 ottobre (Brno)

ore 15.30 e ore 18

Esordio vincente della nazionale azzurra nel campionato under 17 femminile, che ha preso il via oggi a Podgorica (Montenegro). Le ragazze di Marco Mencarelli hanno sconfitto 3-1 (26-28, 25-16, 25-22, 25-15) la Slovenia, iniziando con il piede giusto la rassegna continentale.

Nella frazione iniziale l’Italia ha faticato a trovare il proprio ritmo, mentre la Slovenia ha provato a prendere il comando. Dopo un lungo inseguimento le ragazze di Mencarelli sono arrivate per prime alla palla set, ma l’hanno sprecata. Le azzurrine non sono riuscite a sfruttare altre due chances, invece le avversarie al primo tentativo hanno chiuso (25-27).

Al rientro in campo l’Italia ha subito allungato, guadagnando un buon margine di vantaggio sulle slovene. Qualche passaggio a vuoto delle azzurrine ha permesso alla squadra avversaria di rifarsi sotto, tentativo di rimonta spento dalla nuova accelerata della formazione tricolore (25-16).

Il terzo set è rimasto in perfetto equilibrio fino al (16-16), poi l’Italia ha piazzato un buon break (22-18), ma la Slovenia non si è arresa (22-21). Le ragazze di Mencarelli hanno gestito con autorità le fasi successive e si sono imposte (25-22).

Il momento positivo delle azzurrine è proseguito nella quarta frazione, pronti via Bellia e compagne hanno fatto il vuoto. La nazionale tricolore è stata sempre in totale controllo del gioco, ottenendo il primo successo nell’Europeo (25-15).

Domani Ribechi e compagne torneranno in campo per affrontare la Slovacchia (ore 17.30). Oggi nel primo match della pool I la Turchia ha sconfitto con un netto 3-0 la Bulgaria.

ITALIA – SLOVENIA 3-1 (26-28, 25-16, 25-22, 25-15)

ITALIA: Bellia 18, Polesello 7, Ituma 14, Ribechi 23, Catania 4, Orlandi, Barbero (L). Giacomello, Passaro 1, Giuliani, Gannar. N.e: Piovesan. All. Mencarelli

SLOVENIA: Salamun 9, Cizman 4, Gradisnik 15, Leban 15, Godec 4, Haluzan 1, Cikac (L). Grubisic 1, Javornik, Koren, Ramic 1. All. Miklavc

Arbitri: Georgiadis (Gre) e Zguri (Alb)

Durata Set: 29′, 23′, 25’, 22’.

Italia: 11 a, 14 bs, 6 m, 31 et.

Slovenia: 3 a, 18 bs, 9 m, 34 et.

I GIRONI

Pool I Podgorica: Montenegro, Italia, Slovenia, Turchia, Bulgaria, Slovacchia.

Pool II Podgorica: Russia, Bielorussia, Serbia, Romania, Polonia.

IL CALENDARIO DELLE AZZURRINE

2 ottobre

ore 17.30 Slovacchia-Italia

3 ottobre

ore 15 Italia-Turchia

5 ottobre

ore 20 Montenegro-Italia

6 ottobre

ore 17.30 Italia-Bulgaria

