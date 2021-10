Vittoria in casa del Castellammare, 3 a 0 per la Mazarese

Alle ore 15.30 di ieri, nel nuovo stadio del Castellammare “Giorgio Matranga” si è disputato un match di tutto rispetto tra il Castellammare e la Mazarese.

Una partita abbastanza tosta che ha visto entrambe le squadre lottare fino all’ultimo sangue pur di mandare in rete la palla con una Mazarese che però ha fatto da dominante. Ricordiamo che entrambe le squadre risultano essere ben formate e risultavano essere nella fascia iniziale della classifica; la Mazarese era 5° con 10 punti e il Castellammare 4° sempre con 10 punti.

Come dicevamo, una partita giocata davvero bene dai ragazzi del “Gambero” che fino alla fine hanno cercato di mettere in rete la palla e proprio negli ultimi 15 minuti hanno regalato davvero tante gioie ai tifosi mazaresi che seguivano la squadra da lontano. Si è partiti con un gol di Priola all’80’ e si è andata avanti negli ultimi minuti di recupero con una doppia rete, una segata da Helton e l’ultima da Cortese.

Così facendo la squadra ha guadagnato dei bei punti che l’hanno portata a contendersi il primo posto nella classifica del Campionato d’Eccellenza insieme al Canicattì.

Ovviamente come ribadito da mister Iacono ma soprattutto dal presidente Giacalone, bisogna stare con i piedi per terra e non farsi troppe illusioni visto che il Campionato è ancora tutto da giocare, ma questo sicuramente è un buon punto di inizio.

Di seguito l’intervista telefonica al presidente Giampiero Giacalone: https://youtu.be/ 3AXOnP03TpM

Di seguito le formazioni scese in campo ad inizio partita