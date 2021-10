Vince 1 a 0 la Mazarese ospite del Monreale Calcio

All’38esimo goal di Erbini che porta la Mazarese terza in classifica

Ospite del Monreale si è disputato questo pomeriggio il match che ha visto la Mazarese trionfante per la vittoria.

Partita iniziata puntualmente alle 15.30 ma a porte chiuse e fin da subito la Mazarese va all’attacco dando filo da torcere al Monreale che però riesce a difendersi bene nei momenti iniziali. Visibili ad occhio nudo alcune difficoltà di gioco del Monreale ad oggi nelle parti finali della classifica mentre per la Mazarese va sempre migliorando la prestazione di gioco in campo con i consigli tecnici di mister Giovanni Iacono che di settimana in settimana sta cercando di far crescere e migliorare sempre più la rosa di nomi a sua disposizione.

Al 38′ dopo una serie di azioni precedenti e di reti mancate Erbini manda in rete la palla portanti in vantaggio la Mazarese.

Chiuso il primo tempo, dopo ben 6 minuti abbondanti concessi di recupero dall’arbitro, al rientro in campo è stata notevole la grinta del Monreale che in tutti i modi ha cercato di guadagnarsi quantomeno il pareggio e tante sono state le azioni che hanno portato la palla nella porta mazarese, dalle punizioni davanti la rete ai calci d’angolo ma le abilità di Valenti insieme alla difesa mazarese hanno portato la squadra a restare fino alla fine in vantaggio.

Perfino all’88 minuto, quando è stato espulso Enea per un fallo commesso, il Monreale è riuscito a segnare ormai stanco di correre dietro il gioco mazarese. Dopo altrettanti 5 minuti di recupero si è conclusa con la vittoria della squadra che ad oggi risulta essere terza in classifica ma ovviamente il campionato è solo alle prime giornate ed è tutto ancora da giocare.

Di seguito il link per poter visionare la partita trasmessa in diretta dal Monreale Calcio https://www.facebook.com/1615298478737063/posts/2913719355561629/

