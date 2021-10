Verona: Ford Racing al via del 39esimo Rally Due Valli

Ford Racing al via del 39esimo Rally Due Valli

Dopo un Rally 1000 Miglia molto intenso , si ritorna a correre sulle strade veronesi asfaltate al Rally Due Valli. Con la gara organizzata dall’Automobile Club di Verona si chiuderà la sfida del Campionato Italiano Rally Asfalto.

All’edizione numero 39 del Rally Due Valli, settimo appuntamento del Campionato Italiano Rally 2021, FORD Racing si presenterà sempre con i suoi due equipaggi “Campanaro – Porcu” e “Ceriali – Ferraris” a bordo delle loro Fiesta Rally 4 e Rally 5 curate dal professionista Team TH Motorsport e gommate Hankook.

Sette prove speciali in programma da affrontare pari a 95,36 km su un percorso totale di km 339,60. Nella giornata di venerdì 8 ottobre gli equipaggi eseguiranno le verifiche sportive e tecniche, lo Shake-down nella zona Illasi e la partenza alle ore 14:20 dallo stadio Bentegodi a Verona con la Super Prova Speciale “UpRent – Grezzana”, mentre l’arrivo e la premiazione è confermato il 9 ottobre ore 19:15 in Piazza Bra dove si chiuderà il Campionato Italiano Rally Asfalto nella splendida cornice dell’Arena di Verona.

Pilota Daniele Campanaro: “Il Rally Due Valli negli ultimi due anni per noi è stata una gara veramente particolare, sia per quanto riguarda l’esito in sé sia per il Campionato 2019 e 2020, dove ci ha visto vincere il Campionato Italiano Rally R1 e la categoria R2 Due Ruote Motrici CIRA. Quest’anno c’è un nuovo format con prove speciale nuove e siamo volenterosi di fare bene per arrivare più preparati possibili. Cercheremo di fare un bel lavoro con le note visto che spesso in questa gara si presenta nebbia e pioggia, quindi nel caso di queste condizioni meteo dobbiamo prepararci per affrontare al meglio la competizione. Siamo molto emozionati… speriamo di concludere la stagione con una bella vittoria in gara”.

Pilota Matteo Ceriali: “Arrivando da due gare molto complicate e deludenti per noi l’obiettivo principale sarà quello di arrivare alla fine. La gara per sentito dire deve essere bella tosta, soprattutto per l’incognita del tempo. Se dovesse piovere, le strade sicuramente scivoleranno molto perciò bisognerà stare ancora più accorti… tuttavia noi col bagnato ci troviamo bene ed anche le nostre gomme Hankook hanno sempre dato ottimi risultati su questo genere di fondo. Siamo ottimisti e pronti a questa nuova avventura!”

