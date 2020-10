Venanzio su Radical SR4 vince il 25° Slalom Torregrotta Roccavaldina

E’ il campano Salvatore Venanzio su Radical SR4 Suzuki a vincere per la seconda volta lo Slalom Torregrotta Roccavaldina, sesta gara del Campionato Italiano Slalom e quinto appuntamento del Campionato regionale della specialità andato in scena questo fine settimana nel Messinese. Il forte driver di Massa Lubrense ha messo a frutto le modifiche d’assetto della sua biposto migliorando in ciascuna delle tre manches di gara, la prima delle quali svoltasi su un percorso bagnato sul quale il campano ha preferito non rischiare salvo poi attaccare in gara 2 e gara 3, quando poi il fondo della SP 9 andava via via asciugandosi consentendo alle coperture di lavorare al meglio. Il suo migliore punteggio ovvero quello di 155.31 è arrivato nella terza e definitiva manche.

“E’ stata una gara molto impegnativa – ha detto Venanzio – specialmente stamattina quando abbiamo preferito non prendere rischi, salvo poi giocarcela in gara 2 e 3, quando abbiamo provato a spingere. Vincere in Sicilia è davvero stupendo e siamo felici per aver riaperto il campionato. Il risultato vale doppio se si considera la caratura dei miei avversari”.

Seconda posizione per il molisano Fabio Emanuele, campione Slalom in carica presente con la sua inseparabile osella PA9. Per lui un weekend complicato dal punto di vista della salute dato che il portacolori della Campobasso Corse è arrivato in Sicilia con qualche acciacco alla schiena che lo hanno penalizzato soprattutto nella partenza della seconda manche. Emanuele ha in ogni caso utilizzato le prime due “salite” per ottenere utili riferimenti in vista della terza e decisiva manche dove, con assetto da asciutto ha sferrato la zampata che gli vale un ottimo secondo posto, utile soprattutto in ottica campionato. Morale, ad una gara dal termine del campionato, Venanzio recupera tre punti a Emanuele che resta davanti con un vantaggio di 2,5 lunghezze. Giochi apertissimi quindi per il tricolore 2020 (covid permettendo). In terza posizione si è classificato l’arrembante messinese Emanuele Schillace su Radical SR4 di Classe 1600 della T.M. Racing, in grande spolvero sul bagnato in gara 1 e più in affanno in gara 2 e 3, qualche penalità tra i birilli gli ha fatto definitivamente perdere la gioia dell’alloro.