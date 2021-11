Tutto pronto per il 18° Supercorso Federale ACI Sport

Arriva l’appuntamento di fine stagione per la Scuola Federale ACI Sport “Michele Alboreto”. Sabato 6 novembre i sei kartisti arriveranno a Vallelunga per quattro giornate di attività. Dalle prove psico-fisiche con Formula Medicine ai giri sulle Renault Clio e Formula 4. L’occhio di ACI Sport TV offrirà tre collegamenti in diretta

Sta per scadere il conto alla rovescia in vista del Supercorso Federale ACI Sport. La diciottesima edizione dello stage di fine anno organizzato dalla Scuola Federale ACI Sport “Michele Alboreto” prenderà il via nella giornata di sabato 6 novembre. Si inizierà dagli onori di casa, quando il Direttore della Scuola Federale Raffaele Giammaria e tutto lo staff accoglieranno all’Autodromo di Vallelunga i sei piloti Under 16 selezionati, in collaborazione con Ferrari Driver Academy, per partecipare al corso. Un momento simbolico, perché rilancerà un appuntamento tradizionale dell’Università dell’Automobilismo, voluto dall’Automobile Club d’Italia come tassello fondamentale del Progetto Giovani per mettere alla prova i talenti meritevoli e offrire loro un’occasione di confronto con professionisti di spessore, con mezzi e vetture che potrebbero rappresentare per loro, il prossimo futuro.

I TALENTI | Gli allievi sono tutti provenienti dal karting. Quattro scelti dalla Scuola Federale, Andrea Kimi Antonelli, già pilota Mercedes e due volte Campione Europeo; Brando Badoer, figlio d’arte che vanta 15 presenze e 10 pole tra Mondiale, Europeo e WSK; Eliseo Donno Campione Italiano ROK Senior 2021 e Valerio Rinicella, altro ragazzo con un ottimo curriculum nel Mondiale e WSK. Due stranieri invitati da FDA, il brasiliano Rafael Câmara vincitore nel WSK Cup e Masters e il finlandese Tuukka Taponen, di recente laureato Campione del Mondo nella categoria OK. Quindi sarà anche un banco di prova ed un’occasione di confronto tra i giovani campioni italiani, già di successo all’estero ed i loro coetanei in orbita Ferrari. PROGRAMMA IN BREVE | Previste quattro giornate di attività a ritmi serrati. Dopo l’accoglienza del sabato sera e la consegna dell’abbigliamento firmato Sparco, si inizierà a fare sul serio dalla domenica con prima parte classica di valutazioni psico-fisiche gestite da Formula Medicine e lo staff del dott. Riccardo Ceccarelli, che offriranno una panoramica completa sulle caratteristiche di ciascun partecipante. Lunedì si passerà all’azione nel circuito da 4085 mt di Vallelunga, sulle Renault Clio portate da Fast Lane Promotion e gestite da Progetto E20. Quindi le due giornate conclusive proporranno l’azione sulle Formula 4 di Iron Linx. I passaggi in pista avranno l’ulteriore garanzia di prestazioni grazie alla partnership ormai consolidata con Pirelli. LO STAFF FEDERALE | Oltre agli specialisti ed ai professionisti in arrivo dalle diverse realtà e strutture tecniche che hanno sposato la causa del Supercorso, gli allievi potranno sfruttare l’affiancamento costante degli Istruttori Federali e dello staff della Scuola. Gli “angeli custodi” durante le prove in pista saranno Niki Cadei, Eddie Cheever, Gabriele Lancieri, Renato Leporelli, Edoardo Liberati, Sandro Montani, Luca Persiani, Christian Pescatori, Ivan Pezzolla, Enrico Toccacelo. Gli Istruttori saranno al fianco del Direttore Giammaria e di Gian Carlo Minardi, in qualità di Presidente della Commissione Velocità ACI Sport e tra i principali sviluppatori del Progetto Giovani per ACI, nonché del Supervisore Emanuele Pirro. Componente ormai di riferimento per tutte le attività della Scuola le due figure del settore Ricerca e Formazione Glenda Cappello e Lucio Tonello. IN DIRETTA TV | Dopo l’attenzione dei media della passata edizione, quest’anno il Supercorso Federale debutterà anche in diretta TV. Su ACI Sport TV sono state inseriti in programmazione tre collegamenti live nelle ultime due giornate per inquadrare da vicino il lavoro svolto dalla Scuola Federale e apprezzare meglio le capacità dei ragazzi in azione. Verrà proposta quindi in diretta televisiva anche la cerimonia di chiusura del Supercorso e la premiazione finale. Il tutto sarà visibile attraverso il canale satellitare 228, su www.acisport.it e sulle pagine Facebook ufficiali @ACISportTV e @scuolafederaleacisport.

Mi piace: Mi piace Caricamento...